2018 trennte sich Channing Tatum von seiner Ehefrau Jenna Dewan. Ihre gemeinsame Tochter Everly war damals knapp fünf Jahre alt. In der Talkshow "Today with Hoda & Jenna" sprach der "Magic Mike"-Darsteller nun über die Herausforderungen als alleinerziehender Vater.

Durch Filme wie "21 Jump Street" und "Magic Mike" wurde Channing Tatum berühmt. Was hierzulande nicht alle wissen: Der 43-Jährige ist auch als Kinderbuchautor tätig: Sein neues Buch "The One and Only Sparkella and the Big Lie" handelt von einer großen (Not-)Lüge. Die Idee zu der Geschichte gab ihm seine Tochter Everly: "Wir wussten nicht, wovon das dritte Buch handeln sollte", erzählte Tatum in der Talkshow "Today with Hoda & Jenna". Mit ungefähr fünf Jahren würden Kinder anfangen, mit Lügen zu experimentieren. Er erinnerte sich an die erste große Lüge seiner Tochter: "Sie hatte ein kleines Spielzeugauto aus der Schule mitgenommen. Und sie wusste nicht, wie sie es zurückbringen sollte. Sie dachte, sie würde Ärger bekommen", erinnerte er sich schmunzelnd: "Sie dachte, ich würde die Polizei rufen." Als er ihre Erleichterung sah, als sie keinen Ärger bekam, habe er zu ihr gesagt: "Ich werde nicht wütend. Was auch immer es ist, es wird schon gut gehen."

Was für eine Art von Elternteil er sei, fragte Hoda Kotb. "Ich habe keine Ahnung", gestand Tatum: "Ich weiß es nicht. Ich versuche nur, über die Runden zu kommen. Ich denke, wie alle anderen Eltern auch, versucht man einfach, seine Kinder nicht zu vermurksen." Als er wusste, dass er ein Kind haben würde, habe er gedacht: "Na gut, ich werde wahrscheinlich der Elternteil sein - ich habe vor, der Elternteil zu sein -, der sie wahrscheinlich in mehr Schwierigkeiten bringt, als ich sie aus ihnen herausgehalten habe." Als seine Tochter älter wurde, habe er jedoch erkannt, dass sie Grenzen braucht.

"Seltsamerweise wollen Kinder, auch wenn sie keine Grenzen wollen, doch Grenzen", fuhr er fort: "Ihre Ängste und ihr Stresspegel sinken, wenn sie die Regeln einfach verstehen. Und das sind nicht einmal deine Regeln, wir nennen sie die Hausregeln." Es handle sich dabei um "ganz normale, einfache Dinge" wie "Du musst deinen Teller immer zur Spüle bringen, du musst deine Kleidung aufheben, du musst dir die Zähne putzen".

Anfang 2018 trennte sich Channing Tatum von seiner Ehefrau, der Schauspielerin Jenna Dewan. Ihre gemeinsame Tochter Everly war damals knapp fünf Jahre alt: "Ich hatte nicht vor, alleinerziehender Vater zu werden", sagt er heute: "Und ich war ziemlich nervös. Ich dachte: 'Sie ist ein Mädchen.' Ich habe auf YouTube nachgeschaut, wie man ihr die Haare flechtet. Ich wollte nicht der Vater sein, der sie zur Schule bringt und dann sieht es so aus, als hätte sie gerade auf der Straße geschlafen. Daraus ist dann diese Buchreihe entstanden. Ich habe wirklich herausgefunden, wie man mit einem kleinen Mädchen spricht." Everly ist inzwischen zehn Jahre alt. Jenna Dewan kam kurz nach ihrer Trennung von Tatum mit dem Schauspieler Steve Kazee zusammen. 2020 wurde ihr gemeinsamer Sohn geboren.