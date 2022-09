Schauspielerin Sheryl Lee Ralph gewann bei der diesjährigen Emmy-Verleihung den Preis als herausragende Nebendarstellerin - und ist die zweite schwarze Frau, die in dieser Kategorie ausgezeichnet wurde.

