Dann mal immer eine Handbreit Romantik unterm Kiel! Bei "Herz an Bord" (VOX) gibt Wayne Carpendale die Kupplungshilfe für alleinstehende Kreuzfahrtreisende. Bei aller Proseccolaune: Zum Auftakt wurde einer Single-Dame der Körpernahkontakt im Schiffsbauch schon fast zu viel.

Es lässt sich nur ganz schwer sagen, was im neusten Datingshow-Produkt aus dem Hause VOX mehr Blasen schlägt: das Wasser im Kielbereich der "AIDACosma" oder doch die Proseccolaune jener vier "Mädels", die an Deck des Kreuzfahrtriesen die berechtigte Hoffnung auf romantischen Anschluss hegen.

"Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See" heißt der maritime Vierteiler, der am Dienstagabend den Anker zur Primetime-Jungfernfahrt einholte. Nur passend, dass hier mit Wayne Carpendale ein "Traumschiff"-erprobter Romantikexperte den "Chefanimateur" gibt. "Ihr könnt jederzeit zu mir kommen!", lässt der bekanntlich fest vergebene Schauspieler und Moderator die freudig erregte Damenriege eingangs wissen. "Ich geb' euch gleich meine Kabinenn... - nee, klingt komisch." In der Tat!

"Darf ich fragen, wofür das gut ist?"

Noch komischer kommt Single-Dame Olga-Maria wenig später das vor, was sich das Produktionsteam für ihr erstes Kennenlernen mit Bewerber Marco (35) ausgedacht hat. Beide werden, wie auch das Paar Agnes (26) und Timo (31), zum Partner-Yoga gebeten. "Ich finde es ein bisschen schwierig, mit jemand komplett Fremden sofort so körperlich zu werden", ahnt die Kunsthistorikerin gleich, worauf es auf den ausgelegten Matten im Fitnessraum hinauslaufen wird.

"Darf ich fragen, wofür das gut ist?", sind dem Karaokefan schon die schweißnassen Hautkontakte im Sitzen unangenehm. Als Marco dann auf Geheiß der Coaches seine Füße nahe Olga-Marias Körpermitte platziert, um zur Hebefigur anzusetzen, bricht die blonde Düsseldorferin ab. "Nein, nein, nein, ich will das nicht!"

Ihr auf dem Rücken liegender Partner sieht es pragmatischer: "Einfach machen und gut is'!" Da auch Agnes bald waagerecht über ihrem Datingpartner schwebt, gibt sich die ebenso temperament- wie anspruchsvolle Single-Lady einen Ruck. Und siehe da: "Hat er sehr gut gemacht, hab ich aber auch sehr gut gemacht, finde ich. Hat sogar Spaß gemacht ... ein wenig!" Agnes bremst die Turn-Euphorie lachend: "Es war eine Erfahrung wert, aber ich glaube, wir würden es beide nicht noch mal machen."

"Herz an Bord" (VOX): In Folge 2 kommen vier neue Bewerber

Fünf Datingbewerber hat VOX für jede der vier Single-Ladys für die vierteilige Reise (zu sehen immer dienstags, 20.15 Uhr) ausgesucht. Jeweils zwei gehen pro Schiffsetappe am Ende der zugehörigen Folge in ein Stechen um die Gunst der Dame. Olga-Maria dankt ihrem Marco letztlich den Körpereinsatz. Er darf eine weitere Datingrunde an ihrer Seite bleiben. Mit Shary hatte es zuvor deutlich schlechter harmoniert. Auch weil der zunehmend verzweifelte 44-Jährige ("Ich versteh die einfach nicht, was möchte sie hören?") dreisterweise Olga-Marias Alter korrekt und nicht zu jung geschätzt hatte.

Agnes, Regierungsbeschäftigte aus Recklinghausen, entscheidet sich hingegen gegen Yoga-Partner Tim und für Berufssoldat Paul (28) aus Berlin. Ulrike, 47, Bewerbungscoach aus Hamburg, erwählt Naturliebhaber Thomas (47), weil es mit Matthias (53) "nicht so gefunkt" hat. Und Bianca (51), noch eine "Regierungsangestellte", gibt dem "jung gebliebenen" Göttinger Gregor (47) den Vorzug vor dem ungleich flamboyanteren Niedersachsen-Don-Juan Ralph (59, "Also in Celle bin ich ziemlich bekannt"). In einer Woche wird das erfolgreiche Männerquartett bei Landgängen in Italien von vier neuen Bewerbern herausgefordert.