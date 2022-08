Ozzy Osbourne wird Los Angeles den Rücken kehren. Grund dafür sei unter anderem die Waffengewalt in den USA.

Mehr als 20 Jahre hatten Ozzy und Sharon Osbourne ihren Lebensmittelpunkt in Los Angeles, nun hat das Paar beschlossen, den USA den Rücken zu kehren. Wie der Black-Sabbath-Sänger in einem Interview mit dem "Observer" erklärte, werden sie zurück nach Großbritannien ziehen. Dort besitzen die Osbournes bereits ein Anwesen in Buckinghamshire. Der 73-jährige Musiker wurde in Aston, Birmingham geboren.

Ozzy Osbourne: "Ich will wieder zurück"

Der Grund für die Heimkehr sei aber nicht vornehmlich Ozzys angeschlagene Gesundheit, sondern insbesondere die Waffengewalt. In den USA sei alles "lächerlich", so Ozzy Osbourne in dem Interview. "Ich habe es satt, dass jeden Tag Menschen getötet werden." Es seien unzählige Menschen in Schul-Schießereien ums Leben gekommen. "Und dann war da noch die Massenschießerei in Vegas bei diesem Konzert ...", führt Osbourne weiter aus und nimmt Bezug auf einen Angriff bei einem Country-Konzert im Jahr 2017, bei dem 59 Menschen getötet und mehr als 500 verletzt wurden.

"Und ich möchte nicht in Amerika sterben. Ich will nicht im verdammten Forest Lawn beerdigt werden." Bei Forest Lawn handelt es sich um einen Friedhof in Hollywood, auf dem viele berühmte Persönlichkeiten ihre letzte Ruhe gefunden haben. "Ich bin Engländer. Ich will wieder zurück." Es sei nun an der Zeit für ihn, nach Hause zu kommen, so Osbourne,