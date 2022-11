Nach dem freiwilligen Ausstieg von Jeremy Fragrance musste sich das SAT.1-Publikum am achten Tag von "Promi Big Brother" von einem weiteren Gesicht verabschieden. Bevor es so weit war, gab es Tränen, ein Schnarchkonzert, nackte Haut - und Geständnisse, die unter die Haut gingen.

Rund eine Woche nach dem Einzug musste der erste Kandidat "Promi Big Brother" (PBB) endgültig verlassen. "Ich befürchte, dass ich es bin", prophezeite Jörg Dahlmann, während Jay Khan philosophierte: "Vielleicht bin ich es morgen, vielleicht bin ich es an einem anderen Tag. Wir werden es sehen." Die Antwort sollte es erst am Ende der mehr als zweistündigen Sendung geben. Ehe das SAT.1-Publikum im Voting seine Entscheidung traf, flossen an Tag acht des Reality-Formats jedoch einige Tränen, erklang sonores Schnarchen, entblätterte sich die "Nacktschnecke".

"Was soll ich sagen? Das Schnarchkonzert Karrenbauer ist nicht weiterzuempfehlen", klagte Jay Khan in der Garage: Zwei bis drei Stunden habe er geschlafen - höchstens! Als der Übeltäterin daraufhin die Tränen in die Augen schossen, waren ihre Mitbewohner sofort zur Stelle: "Das nimmt dir keiner übel, ehrlich", trösteten sie. Doch Katy Karrenbauer fühlte sich schuldig und weinte weiter: "Ich weiß, dass ich nächste Nacht gar nicht schlafen werde." Schon früher sei sie "immer von mir selber aufgewacht, weil ich wusste, neben mir liegt einer, der überhaupt nicht schlafen kann".

Weniger harmonisch verlief ihr Streit mit ihrem Kumpel Jörg Knör: "Mich nerven heute ganz viele Sachen muss ich dir gestehen", schimpfte die Frau mit der Reibeisenstimme. Am schlimmsten sei jedoch die Tatsache, dass er ihr wieder und wieder in Wort falle: "Ich habe das Gefühl, du wartest auf ein Stichwort, dann bist du drin und dann kommt deine Geschichte!" Es klang schon fast nach einer Drohung, als sie schließlich sagte: "Wir reden drüber, aber nicht jetzt."

Walentina zweifelt an ihrer Beziehung

Trübe Stimmung herrschte auch auf dem Dachboden. Man erinner sich: Um Walentina Doronina ein kurzes Wiedersehen mit ihrem Freund Can Kaplan zu ermöglichen, hatten die Bewohnerinnen und Bewohner des Dachbodens am vorherigen Tag ihr Essen geopfert. Leider verlief das Zwei-Minuten-Date anders als erwartet: "Das war nicht mein Freund, den ich kenne", heulte Walentina: "Er kam mir so verändert vor: So gebräunt, Zähne gebleacht, alles anders. Das fand ich nicht mehr schön." Ob sie es bereue, ihn gesehen zu haben, wollte Sam Dylan wissen. Walentinas Antwort war eindeutig: "Ja, ich bereue es!" Sie werde die Beziehung wohl noch einmal überdenken, sagte sie.

Sam Dylan musste ebenfalls getröstet werden, nachdem Big Brother ihn zum Opfer seiner Psychospielchen auserkoren hatte: Er zeigte ihm und den anderen Dachboden-Bewohnern, wie das Team in der Garage wirklich über den ehemaligen Mitbewohner dachte: Sam mangle es an Höflichkeit, klagte Fußball-Kommentator Jörg Dahlmann, während sein Namensvetter, der Stimmenimitator Jörg Knör kritisierte, dass Sam nie etwas sagte. Vor allem Letzteres schien den 31-jährigen Reality-Star schwer zu treffen: "Die reden über Fußball und tote Menschen", jammerte er: "Was soll ich denn da sagen?" Bevor Sam ausreichend getröstet werden konnte, legte Big Brother noch eine Schippe Fiesheit drauf, indem der Dachboden endgültig geschlossen wurde und die Bewohner allesamt in die Garage pferchte, wo zwei Teams gebildet werden mussten.

"Ich wollte es unnatürlich"

Team Blau (bestehend aus Jay, Tanja Tischewitsch, Sam und den beiden Jörgs) und Team Weiß (Rainer Gottwald, Menderes, Walentina, Katy und Diana Schell) sollten in der Arena binnen drei Minuten Kartons zerkleinern und in Tonnen stopfen. Am Ende wog die Tonne von Team Weiß ein paar Gramm mehr, sodass sich eines der fünf Teammitglieder auf einen Einzug ins Loft freuen konnte. Katy Karrenbauer, so entschied das Fernsehpublikum, sollte die Glückliche sein.

Etwas unsicher betrat die 59-Jährige ihr neues Heim: "Man fühlt sich ein bisschen underdressed." Das entsprach nicht ganz der Wahrheit, immerhin hatten Erotikmodel Micaela Schäfer und "Love Island"-Gewinnerin Jennifer Iglesias die Zuschauerinnen und Zuschauer zuvor bereits mit sehr freizügigen Outfits und einem Shooting der besonderen Art unterhalten. "Die heißesten Andenken ever", freute sich Micaela über die pikanten Schnappschüsse.

Im Whirlpool wurde ferner ein weiteres Mal über diverse Schönheits-Operationen und Silikonmengen philosophiert. Neuzugang Catrin Heyne, bekannt aus der VOX-Auswanderer-Reihe "Goodbye Deutschland" und berühmt für ihr "Berühmt sein"-Wollen, gestand offenherzig: "Ich habe 485 Gramm pro Seite" - was nicht viel sei. Ihr Problem: "Ich habe sie über dem Muskel, das ist mein Problem. Ich habe nicht das Dekolleté, das ich wollte. Ich wollte es unnatürlich." So wie bei Micaela: "Bei dir sieht man, dass es Fake ist", schwärmte Catrin - und machte sogleich den Oberweiten-Knautsch-Test. Doreen Steinert konnte der ganzen Diskussion indes wenig abgewinnen: "Meine sind klein, aber ich finde sie unglaublich schön."

Sie wurde rausgewählt

Gegen Mitternacht war es dann endlich so weit für die erste große Entscheidung: Welcher Promi sollte nach dem freiwilligen Ausstieg von Jeremy Fragrance vor zwei Tagen als Erstes auf regulärem Weg die Show verlassen? Diana und Rainer wackelten, und Walentina war fassungslos: "Die beiden waren so nett!" Am Ende traf es die Homeshopping-Moderatorin, die ihr Schicksal mit Würde trägt: "Leute, es ist wirklich okay", sagte Diana Schell: "Ich durfte euch kennenlernen, das war toll." Und sie versprach: "Ich werde euch zuschauen! Gebt alles!"

Die nächste Folge "Promi Big Brother" läuft bereits am Samstag, 26. November, um 22.15 Uhr bei SAT.1. Ein Wiedersehen mit Jeremy Fragrance ist auch geplant: Am Freitag, 2. Dezember, um 20.15 Uhr, wird der Duft-Influencer in der SAT.1-Doku "Jeremy Fragrance - Number One" von seinen ersten 48 Stunden im Container berichten.