In der neuen Dokureihe "Unser Hof - mit Cheyenne und Nino" gewähren Cheyenne Ochsenknecht und Ehemann Nino Sifkovits Einblicke in ihr Leben als Landwirte. Was sie an vegan lebenden Menschen stört, verraten sie nun in einem Interview.

Seit 2022 ist Familie Ochsenknecht in ihrer eigenen Sky-Dokureihe "Diese Ochsenknechts" zu sehen. Nun bekommen Cheyenne Ochsenknecht und ihr Ehemann Nino Sifkovits ein eigenes Spin-off: Am Mittwoch, 22. November, startet "Unser Hof - mit Cheyenne und Nino". Vier Folgen werden immer mittwochs, um 20.15 Uhr auf Sky Nature sowie parallel auf Sky und dem Streaming-Service WOW auf Abruf verfügbar sein. Darin gewährt das Paar Einblicke in ihr Leben auf dem Chianina-Hof bei Graz, über das Cheyenne und Nino nun auch im Interview mit "Bild" berichten. Etwa 150 Tiere, darunter etwa 60 Rinder der Rasse Chianina sowie etliche Schafe, so erfährt man, züchtet das Paar zur Schlachtung. Es sei nicht merkwürdig, die Tiere aufwachsen zu sehen und sie anschließend zu schlachten, erklärt Cheyenne Ochsenknecht im Interview: "Vielen Menschen, besonders vielen Kindern, muss man erst einmal wieder bewusst machen, dass für unser Schnitzel immer ein Tier sterben muss". Hauptursache dafür sei die ständige Verfügbarkeit von Fleisch im Supermarkt, oftmals zu niedrigen Preisen. "Fleisch sollte das teuerste Nahrungsmittel überhaupt sein" Den Hype von veganer Ernährung teilen Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits nicht: "Unsere Gesellschaft wird niemals auf Fleisch verzichten, daher wäre es sinnvoll, einfach nur gute Qualität zu erzeugen", erläutert Sifkovits: "Meiner Meinung nach sollte Fleisch das teuerste Nahrungsmittel überhaupt sein." Er fügt hinzu: "Wann immer wir für unseren Beruf kritisiert werden, lade ich diejenigen ein, sich bei uns am Hof zu überzeugen, dass es den Tieren gut geht." Dem stimmt auch Cheyenne zu: "Ich wünsche mir mehr Respekt für uns und unsere Arbeit. Die vermisse ich bei manchen Veganern leider. Ich kritisiere doch auch niemanden, der Tofu-Schnitzel lieber mag." Ochsenknecht ist seit 2019 mit Sifkovits liiert und seit 2022 verheiratet. Für die Liebe zog das Model extra nach Österreich. Der Umzug fand während der Pandemie statt, zu dem Zeitpunkt beschloss sie auch, mit ihrem Mann den Hof seines Vaters zu übernehmen. "Ich glaube, ich habe nicht mal eine Sekunde darüber nachgedacht", erklärt sie.