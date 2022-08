Sein Zwillingsbruder Tom hat in Heidi Klum seine große Liebe bereits gefunden. Bill Kaulitz wandelt derweil weiter auf Solopfaden, auch weil er bislang echtes Pech in seinen Beziehungen hatte. Einen Gastauftritt bei "Inas Nacht" nutzte der Sänger deswegen nun zu einem Liebesaufruf.

Tom Kaulitz und Heidi Klum sind eines der deutschen Promi-Traumpaare schlechthin. Kaulitz' Zwillingsbruder Bill dagegen hat den richtigen Partner fürs Leben noch nicht gefunden. Schlimmer noch: Bei "Inas Nacht" packte der Tokio-Hotel-Frontmann nun über seine gescheiterten Beziehungen aus. "Ich wurde immer beschissen in meinen Beziehungen", lautete die bittere Bilanz des Sängers. Er vermutete, die Sache würde zusätzlich verkomplizieren, dass er sich immer wieder "in traurige Augen und gebrochene Leute" vergucke.

Aufgegeben hat Kaulitz die Suche nach einem Seelenverwandten deswegen noch lange nicht. Kurzerhand nutzte er seinen Gastauftritt bei Ina Müllers Talk, um einen Liebesaufruf zu starten. Alter 35 aufwärts, größer als 1,85 Meter und "unbedingt" monogam - so solle sein Traumpartner sein, machte der 32-Jährige deutlich. Außerdem verriet er: "In Uniform ist es schon mal ein großer Pluspunkt." Mehr noch: Kaulitz habe "einen Fetisch für Polizisten", wie er gestand. Via Instagram sei er sogar mit einigen potenziellen Anwärtern in Kontakt, "mit denen ich mir Nachrichten schicke".

Apropos Nachrichten: Die können bei dem Musiker gut und gerne auch mal äußerst intime Schnappschüsse enthalten. Ohne zu zögern, beantwortete er Ina Müllers neugierige Nachfrage, ob er schon einmal Dick Pics versendet habe, mit einem beherzten: "Oh ja!" Die Moderatorin quittierte das offenherzige Geständnis mit einer verdutzten Nachfrage: "Deine Pics sind irgendwo in der Cloud?" Bill Kaulitz erklärte, man müsse natürlich "smart" vorgehen und verhindern, dass er auf den Bildern durch Tattoos oder ähnliches eindeutig identifizierbar sei. Aber: "Ich bin so viel am Reisen, da verschickt man schon mal ein schönes Foto zwischendurch."