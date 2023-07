Zivilcourage ist wichtig. Das weiß auch Idris Elba. Doch als der britische Schauspieler einst einer anderen Person zu Hilfe eilte, drohte er am Ende selbst zum Opfer zu werden.

In der britischen Krimiserie "Luther" (2010 bis 2019) jagt Idris Elba in der Rolle des gleichnamigen Detective Gangster und Ganoven in London. Auch privat misst der Schauspieler Zivilcourage einen hohen Stellenwert zu, wie er nun in einem Interview mit der britischen Boulevardzeitung "Daily Mail" beweist: "Ich habe fast mein verdammtes Leben verloren, nachdem ich versucht hatte, einen Mann aufzuhalten, der seine Freundin vor einem Club bedrohte", erinnert sich Elba in dem Gespräch an die verhängnisvolle Nacht.

"Ein Typ hat seine Frau verprügelt und ihr ins Gesicht geschrien: 'Ich bringe dich um' und so weiter", schilderte der Hollywoodstar. Er sei daraufhin auf den Mann zugegangen und habe gesagt: "Schau, wie schön sie ist. Warum redest du so mit dieser schönen Prinzessin?"

Idris Elba erinnert sich an Eskalation: "Er zog eine Waffe"

Doch anstatt die Situation zu deeskalieren, habe die Aussage den Mann nur noch mehr verärgert: "Er zog eine Waffe, hielt sie mir direkt ins Gesicht und fragte: 'Redest du über mein Mädchen?", erinnert sich der Brite: "Er dachte, ich wolle sie anbaggern". Daraufhin habe er sich selbst befohlen, Ruhe zu bewahren: "Das hat Konsequenzen, Mann." Wie die Situation ausging, verrät der 50-Jährige nicht.

Derzeit ist Idris Elba in der Thrillerserie "Hijack" bei Apple TV+ zu sehen. Ein Flug von Dubai nach London wird in dem Apple-Original von einer Gruppe Terroristen gekapert, das Schicksal der Passagiere ist ungewiss. Während sich an Bord zunehmend Verzweiflung breitmacht, bleibt einer ganz ruhig: Sam ( Idris Elba). Von Berufs wegen verdient er sein Geld als Verhandlungsführer, große Deals zwischen Unternehmen sind sein täglich Brot. An Bord des Flugzeuges versucht der gewiefte Rhetoriker deshalb, mit den Entführern ins Gespräch zu kommen und so alle zu retten.