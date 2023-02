Die Millionärsfamilie besucht auf Einladung von Politprominenz zum ersten Mal im Leben die Slowakei. Womit die Geissens jedoch nicht gerechnet haben: Überall wo sie hinkommen, werden sie bereits sehnsüchtig erwartet.

Land und Leute kennenlernen, schön essen gehen und mal ein bisschen runterkommen - so hatten sich "Die Geissens" (neue Folgen immer montags, 20.15 Uhr, bei RTLZWEI) ihren Aufenthalt in der Slowakei vorgestellt. Zwar werden die Abenteuer der Millionärsfamilie dort auch ausgestrahlt, aber Carmen Geiss glaubt: "Kennen wird uns da keiner."

Die Geissens kennen ihrerseits die Slowakei auch nicht. Davina Geiss macht daraus auch kein Hehl: "Ich habe noch nie was von der Slowakei gehört. Meine Freunde waren noch nie dort", erklärt sie. Ihre Schwester Shania sagt: "Das ist sicher sehr schön dort, aber das ist natürlich nicht unsere Option Nummer Eins - aber wir haben keine Wahl." Gemeinsam mit ihren Eltern folgen sie der Einladung von Wirtschaftsminister Richard Sulik (mittlerweile zurückgetreten). Den hatten die Geissens einst bei der EXPO in Dubai kennengelernt, wo er heftig um einen Besuch in seiner Heimat geworben hatte.

"Die ganze Slowakei weiß, dass ihr da seit!"

Mit dem Privatjet geht es nach Bratislava. Schon am Flughafen wartet eine große Anzahl an Fotografen, Presseleuten und Kamerateams auf die Familie. Beim ersten Stopp, einer Burg, scharen sich noch mehr Fans um die deutschen Promi-Besucher. An ein Vorankommen ist kaum zu denken, ständig müssen Robert, Carmen, Shania und Davina für Fotos stoppen und Autogramme geben.

Carmen ist von den Socken: "Ich glaube, wir haben hier mehr Fans als in Deutschland", staunt sie. Richard Sulik erzählt, dass das größte Boulevardblatt des Landes den Besuch der Geissens tags zuvor auf der Titelseite angekündigt hatte: "Die ganze Slowakei weiß, dass ihr da seit!"

Robert wird der Fan-Auflauf jedoch schnell zu viel. "Wir müssen irgendwann eine Wanderung im Wald machen, wo keiner ist", stöhnt er. Ein entspannter Restaurantbesuch? Fehlanzeige! Überall stehen Fans und wollen ein Selfie mit den Geissens. Außerdem hat "der Richard" ein straffes Programm für seine Gäste vorbereitet: rund 100 Termine in nicht mal einer Woche.

Robert Geiss mit Totenkopf-Shirt im Parlament

Große Ehre: Die Geissens bekommen im slowakischen Parlament eine Führung. Im Spiegelsaal zeigen sich sogar Shania und Davina beeindruckt: "Das bekommt nicht jeder zu sehen", freuen sie sich. Robert Geiss fühlt sich in der seriösen Umgebung jedoch komplett underdressed, denn er trägt ein Totenkopf-T-Shirt aus seiner eigenen Kollektion: "Wenn ich gewusst hätte, dass wir hierher kommen, hätte ich mir etwas anderes angezogen", sagt er, "ich habe auch keine Rede vorbereitet". Ein Foto am Pult des Parlaments muss reichen.

Dabei sinniert der 58-Jährige über seine Chancen als Politiker - und hat dazu eine klare Meinung: "Eine politische Karriere ist nichts für mich", so Robert, "das ist ja richtig mit Arbeit verbunden, und man muss sich jeden Tag benehmen. Ich brauche meine Freiheit", sagt er. Seine Töchter Davina und Shania haben auch große Zweifel an der Eignung ihres Vaters als Staatsmann. Davina: "Im Fürstentum Monaco ist Monarchie ..." - Shania: "... und Papa ist Diktatur!"

Eigentlich will Robert nach dem anstrengenden ersten Tag in der Slowakei ja nur eins: endlich mal die Füße hochlegen. Doch als die Familie vor ihrem Hotel vorfährt, wartet schon wieder eine Traube aus Menschen auf die prominenten Gäste aus Deutschland. Davina kann es immer noch nicht fassen: "Alter, was geht denn hier ab?!", wundert sie sich über den Fan-Auflauf. Richard Sulik hat darauf jedoch eine klare Antwort: "Ihr seid Weltstars hier!"