Wer kennt sie nicht, die orangefarbene TV-Kultfigur "Die Maus"? Kaum hat die Ferienzeit begonnen, geht der Publikumsliebling auf große Sommerreise. In einem vierteiligen Special erkundet er gemeinsam mit Moderatorin Siham El-Maimouni Marokko. Da gibt es viel zu entdecken für die "Marokko Maus".

Lach- und Sachgeschichten: "Die Sendung mit der Maus" erfreut nun bereits seit 1971 Groß und Klein mit Alltagswissen, Geschichten aus dem Leben und kurzen Trickfilmclips mit der orangefarbenen Kultfigur. Auch die Maus hat sich einen Urlaub verdient, geht sie doch immer wieder den Fragen der Kinder auf den Grund.

In der Ferienzeit bricht die "Marokko Maus" nun zur großen Sommerreise auf: Moderatorin Siham El-Maimouni (38), die bis 2021 die WDR-Kindernachrichtensendung "neuneinhalb" moderierte, stellt im Rahmen der sommerlichen Sachgeschichtenreihe das Land ihrer Eltern Marokko vor - unter anderem in einer 60-minütigen Fassung (ab sofort in der ARD-Mediathek zu sehen).

Die Reihe, die sonntags, ab 2. Juli, jeweils ab 9.30 Uhr im Ersten und ab 11.30 Uhr bei KiKA im Rahmen von "Die Sendung mit der Maus" zu sehen ist, startet mit El-Maimounis Rückkehr zu ihren Wurzeln. Die 38-Jährige nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit in die nordöstliche Provinz Nador. Dort wurden die Eltern der gebürtigen Duisburgerin geboren.

Ihre Cousine Loubna gewährt Einblicke in die landestypische Kultur, schließlich sind Sihams Familienmitglieder Imazighenusine, ein Teil des Ur-Volksstammes der Berber. Daher können sie sich auch in Tarifit unterhalten. Der Vater der Journalistin kam bereits in jungen Jahren nach Deutschland. Im Alter von 20 warb ihn die Bundesrepublik an, um im Ruhrgebiet als sogenannter "Gastarbeiter" unter Tage Kohle abzubauen.

Anderes Land, andere Sitten

In insgesamt vier Folgen taucht El-Maimouni gemeinsam mit der "Marokko Maus" tiefer in die fremde Kultur ein. Sie macht auf ihrer Reise beispielsweise einen Zwischenstopp in Fés, wo sie die Altstadt erkundet und eine Schusterei besucht. Anschließend reist die Moderatorin in den hohen Atlas und besucht dort eine Schule, in der die Kinder in Arabisch, Französisch und Tamazight, der Sprache der Berberstämme im Hohen Atlas, unterrichtet werden.

Die Reiseroute führt auch in den Süden Marokkos, wo sich in der Nähe von Ouarzazate eine riesige Steinwüste befindet - der ideale Standort für eines der größten Solarkraftwerke der Welt. Auf dem Weg zur Atlantikküste entdeckt Siham Arganbäume, deren Früchte zur Gewinnung eines kostbaren Öls verwendet werden können.

Es gibt also viel zu entdecken, wenn die Maus wieder mit ihren großen Augen klimpert, aus ihrem Bauch das nötige Werkzeug herauszaubert oder kurzerhand ihre braunen Beine verlängert, um schneller voranzukommen.