In der neuen VOX-Reportage "Martin Rütter - Das gnadenlose Geschäft mit den Welpen" begibt sich der bekannte Hundetrainer auf die Suche nach illegalen Angeboten. Denn nicht jeder junge Hund wird optimal auf das Leben vorbereitet.

Sie sind ein Traum vieler Familien: Mit Beginn der Corona-Pandemie 2020 stieg der Verkauf von Welpen deutlich. Schließlich galt das Gassi-Gehen als einer der wichtigen Gründe, um die eigenen vier Wände im ersten Lockdown verlassen zu dürfen. Diesen Trend machten sich leider auch dubiose Anbieter zu Nutzen, wie eine neue Reportage bei VOX am Dienstag, 5. April, um 20.15 Uhr zeigt: In "Martin Rütter - Das gnadenlose Geschäft mit den Welpen" begibt sich der bekannte TV-Hundetrainer auf die Suche nach illegalen Angeboten in Deutschland und in Ungarn.

Unterstützt von zwei Tierschützerinnen und einer Tierärztin möchte Rütter die Zuschauerinnen und Zuschauer für das Thema illegaler Welpenhandel sensibilisieren. Dafür begleitet er die Tierschützerin Birgitt Thiesmann vom Verein "Vier Pfoten" und Tierärztin Kirsten Tönnies bei ihrer Suche nach illegalen Händlerinnen und Händlern: Wo kommen die Welpen her? Wo sitzen die Drahtzieherinnen und Drahtzieher? Und vor allem: Woran erkennt man illegalen oder unseriösen Welpenhandel? Und wie kann man das Geschäft stoppen? Diese Fragen sollen in der zweistündigen Sendung beantwortet werden.

Darüber hinaus zeigt Rütter, unter welch schlimmen Bedingungen manche Welpen ihre ersten Lebenswochen erleben. Außerdem gibt er Tipps, worauf beim Kauf zu achten ist.