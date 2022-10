Bundesinnenministerin Nancy Faeser äußert sich im ARD-Magazin "Monitor" kritisch gegenüber die Fußball-WM in Katar und distanziert sich klar vom Gastgeberland. "Für uns als Bundesregierung ist das eine total schwierige Vergabe", erklärt die Politikerin.

Bald ist es so weit: Am 20. November startet die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Doch viele Menschen sind empört über die Entscheidung, das größte Sportevent des Jahres dort stattfinden zu lassen. Grund dafür ist die Menschenrechtslage des Landes. Nun äußert sich auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser zur Thematik und distanziert sich in der ARD-Sendung "Monitor" (Donnerstag, 27. Oktober, 21.45 Uhr, Das Erste) vom WM-Gastgeberland.

"Für uns als Bundesregierung ist das eine total schwierige Vergabe", erklärt die SPD-Politikerin. Solche Entscheidungen und Vergaben müssen von verschiedenen Kriterien abhängig gemacht werden, "nämlich an die Einhaltung der Menschenrechte, an Nachhaltigkeits-Prinzipien". Als sie direkt auf die Entscheidung angesprochen wird, antwortet Faeser: "Es gibt Kriterien, an die sich gehalten werden muss und dann wäre es besser, dass das nicht in solche Staaten vergeben wird."

Das Gespräch wurde vor einer wichtigen Reise geführt, die die Bundesinnenministerin mit dem Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes, Bernd Neuendorf, antreten wird. Gemeinsam fliegen sie nach Katar, um sich vor Ort ein Bild über die Lage zu machen. Dafür wollen sie unter anderem mit Zivilisten sprechen.