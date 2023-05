Die Brüste zu klein, der Po zu dick - davon will Sarah Engels nichts wissen. "Es gibt kein richtig und kein falsch und auch kein Schönheitsideal! Jeder Mensch hat einen eigenen Geschmack und eine eigene Sicht", heißt es in einem neuen Instagram-Beitrag der Sängerin. Unter dem Video, in dem sich Engels am Montag in einem hautengen und transparenten Kleid zeigte, erklärte die 30-Jährige weiter: "Ich möchte nicht, dass meine Tochter oder andere junge Mädchen aufwachsen mit dem Gedanken zu wenig, nicht richtig oder genug zu sein." Engels betonte: Am wichtigsten sei, sich selbst zu gefallen.

So zeigt sich Sarah Engels auf Instagram:

"Was ist denn schön?"

"Wieso hat unsere Gesellschaft einen solchen Irrglauben in die Welt gesetzt, es könnte ein ideales Bild einer schönen Frau geben?", fragte die zweifache Mutter. "Was ist denn schön? Das liegt im Auge des Betrachters und jeder empfindet etwas anderes als schön", so Engels weiter. Sie selbst habe gelernt, ihren eigenen Körper zu akzeptieren: "Ich mag meine natürliche Brust nach meinen zwei Schwangerschaften und der Stillzeit - weil es mich immer wieder daran erinnert, was mein Körper geleistet hat."

Das im Dezember 2021 geborene Töchterchen Solea ist das erste gemeinsame Kind der Kölnerin und ihres Ehemanns, Fußballspieler Julian Büscher. Aus Engels Ehe mit DSDS-Kollege Pietro Lombardi stammt zudem Sohn Alessio (7). Mit "Ma Bonita" veröffentlichte die Sängerin im Juli 2022 ihre letzte Single, ihr letztes Album "Im Augenblick" erschien im April 2021 und schaffte es bis auf Platz acht der deutschen Charts.