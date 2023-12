Im Sommer eroberte Ryan Gosling als Ken die Kinoleinwände - und auch die US-Charts. Mit dem Lied "I'm Just Ken" schaffte der Schauspieler es in die Billboard Hot 100. Kurz vor den Feiertagen legt Gosling nun nach und veröffentlicht drei neue Versionen des Hits.

Im Sommer war Ryan Gosling dank seiner Rolle als Ken im Kinohit "Barbie" in aller Munde - auch, weil er mit "I'm Just Ken" den erfolgreichsten Titel zum Soundtrack der Komödie beisteuerte. Nun dürfen sich Fans des Songs auf Nachschub freuen.

Wie unter anderem das US-Branchenmagazin "Entertainment Weekly" berichtet, veröffentlichte der 43-Jährige am Mittwoch gleich drei neue Versionen des Hits. Passend zum Weihnachtsfest ist auch eine weihnachtliche Version entstanden - inklusive Musikvideo, in dem der Schauspieler mit seiner Ken-Brille den Song in einem von bunten Weihnachtslichtern erleuchteten Studio singt.

"Gebt Ryan den Oscar , sofort!"

"Findest du, dass es zu viel Weihnachten ist?", fragt Gosling im Musikvideo: "Ich habe einfach Angst, dass, wenn wir zu viel Weihnachten machen, es sich nach dem 26. Dezember niemand mehr anschauen wird." Die Sorge scheint unbegründet zu sein: Unter dem Clip zeigen sich Fans hellauf begeistert von dem Weihnachtssong. "Gebt Ryan den Oscar, sofort!", schreibt ein YouTube-Nutzer. "Ich spreche für alle, wenn ich sage, dass wir das sofort auf Spotify brauchen", lautete ein weiterer Kommentar.

Das Lied trägt den Titel "I'm Just Ken (Merry Kristmas Barbie)" und ist tatsächlich bereits auf diversen Streaming- und Downloadplattformen hörbar. Ebenfalls auf der Platte "Ken The EP" enthalten ist eine Acoustic-Version des Songs ("I'm Just Ken - In my Feelings Acoustic"), ein Remix des deutschen DJs Purple Disco Machine sowie die Originalversion.