Politikberichterstattung aus erster Hand - das gibt es auch für die jüngsten TV-Zuschauer: Der Weltkindertag steht am 20. September unter dem Motto "Gemeinsam für Kinderrechte". Zu diesem Anlass trifft im öffentlich-rechtlichen KiKa eine Kinderreporterin Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin zum Interview.

Der Weltkindertag steht jedes Jahr unter einem anderen Motto: Am 20. September wird alle Jahre wieder darauf aufmerksam gemacht, dass Kinder in der Politik nicht vergessen werden dürfen. Während es vor einem Jahr hieß: "Kinderrechte jetzt", wird am Weltkindertag 2022 die ganze Welt aufgefordert, "Gemeinsam für Kinderrechte" zu kämpfen. Zu diesem Anlass hat die ZDF-Kindernachrichtensendung "logo!" jetzt an allerhöchster Stelle angefragt - und eine Zusage bekommen: Die elfjährige Reporterin Polina wird Olaf Scholz zu einem Gespräch in Berlin treffen.

Die Kinderreporterin stellt dem Bundeskanzler Fragen, die sich auf das Motto des Weltkindertags beziehen. Polina möchte von ihm wissen, wie es in Deutschland und auf der ganzen Welt um Kinderrechte steht. Von der Verankerung dieser Rechte im Grundgesetz bis hin zur Frage, warum es in einem reichen Land wie Deutschland immer noch so viele arme Kinder gibt, steht Scholz Rede und Antwort.

Das Gespräch wird am Dienstag, 20. September, 19.50 Uhr, auf KiKa ausgestrahlt. Zudem wird das komplette Interview am Ausstrahlungstag auf "logo.de" und der Instagramseite "zdflogo" veröffentlicht.