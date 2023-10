Ab November zeigt Netflix eine vierteilige Dokureihe über Robbie Williams. Hier bekommen Fans exklusive Einblicke und unveröffentlichtes Filmmaterial aus seiner Karriere zu sehen.

Dank der Boyband Take That erlangte Robbie Williams Weltruhm, im Anschluss etablierte er sich als absoluten Weltstar. Hits wie "Let Me Entertain You", "Rock DJ" und "Angels" verhalfen ihm zum globalen Erfolg. Bis heute gehört er zu den bekanntesten Sängern unserer Zeit. Nun haben Fans die Möglichkeit, noch mehr von dem 49-Jährigen zu sehen: Er bekommt seine eigene Dokureihe.

Die vierteilige Produktion, die "Robbie Williams" heißt, steht ab 8. November beim Streaminganbieter Netflix zur Verfügung - passend zum 25-jährigen Bestehen seiner Solo-Karriere. Dabei greifen die Macher auf bisher unbekannten Archivaufnahmen zurück, und zeigen die wichtigsten Stationen seines Werdegangs.

Bereits der Trailer zeigt, dass es für Williams eine emotionale Reise wird. "Es ist erstaunlich, was in meinem Leben passiert ist. Aber die Vergangenheit lässt mich nicht los", lauten die Worte des Musikers im Clip. Auf das Leben zurückzublicken würde man nur "an Petrus' Himmelspforte" machen, stellt der Mega-Star in dem Clip fest.

Robbie Williams: "Ich hatte das Gefühl, mich immer mehr zu verlieren"

Doch die Dokureihe dreht sich nicht nur um kreischenden Menschenmengen und Auszeichnungen: Williams spricht offen und ehrlich über seine persönlichen Tiefpunkte. "Ich hatte das Gefühl, mich immer mehr zu verlieren, bis ich mir selbst fremd wurde", gestand er, "im Rampenlicht kann man niemandem trauen." Bis heute gehört der "Nervenzusammenbruch", den er "vor Tausenden von Leuten" hatte, zu seinen prägendsten Momenten.

Als Regisseur fungiert Joe Pearlman, der bereits Dokumentationen über die Band Bros ("Bros: After the Screaming Stops") und Sänger Lewis Capaldi ("Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now Film") drehte. Zudem war er an dem Special "Harry Potter 20th Anniversary: Return To Hogwarts" beteiligt. Hinter den Kulissen zieht unter anderem Oscar-Preisträger Asif Kapadia ("Amy", "Senna") die Fäden.