Im Juni findet die größte inklusive Sportveranstaltung der Welt erstmals in Deutschland statt. Eine MagentaTV-Doku begleitet die Sportlerinnen und Sportler auf dem Weg zu den Special Olympics World Games 2023. Unter anderem als prominenter Pate dabei: Johannes B. Kerner.

Das Berliner Olympiastadion ruft: Erstmals in ihrer Geschichte finden die Special Olympics World Games 2023 in Deutschland statt. MagentaTV begleitet zahlreiche Programmpunkte der größten inklusiven Sportveranstaltung der Welt. Unter anderem zeigt #dabeiTV am 4. Juni ab 19 Uhr die Dokumentation "Jetzt! Wir! Special Olympics in Berlin" von Regisseur Michael Maske, die den Weg deutscher Athletinnen und Athleten zu den Spielen im Juni nachzeichnet.

Anschließend ist die Doku in der MagentaTV Megathek abrufbar sowie frei verfügbar auf YouTube. Als prominente Paten im Zeichen der Inklusion treten die zweifache Fußball-Europameisterin Celia Šašić, Tennisspieler Andreas Mies und Moderator Johannes B. Kerner auf.

Ein halbes Jahr lang begleitete Michael Maske die Sportlerinnen und Sportler mit der Kamera, fing ein, wie sie sich auf den Höhepunkt ihrer sportlichen Laufbahn vorbereiteten. Zudem wird ihre Lebenswelt abseits des Sports gezeigt: ihr Zuhause, ihr Berufsleben und ihr Umfeld. Porträtiert wird Timo Hampel aus Berlin, der mit seiner Schwester Gina als Unified Partnerin im Tennis antreten wird, die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen sowie die Hockey-Nationalmannschaft.

Johannes B. Kerner trifft die "Hockies"

Für letztere steht Johannes B. Kerner als Pate bereit, der selbst einen familiären Bezug zum Hockey mitbringt. Gemeinsam mit dem Team der "Hockies" absolviert der Moderator eine intensive Fitness-Einheit. "Inklusion im Sport absolut schwierig, aber total bedeutungsvoll", weiß Kerner. "Der Sport ist der Kitt unserer Gesellschaft", weiß der ehemalige Sportmoderator. Für ihn ist der Sport die perfekte Gelegenheit, um Berührungsängste abzubauen. Für Spieler Stefan Schlehan ist wichtig, zu zeigen, dass "Behinderte Sport machen können, ohne Einschränkungen".

Alle Formate zu den Special Olympics in Berlin sind bei MagentaTV erstmals komplett barrierefrei zugänglich, Untertitel für Hörgeschädigte sowie eine Audiodeskription für Sehbehinderte stehen zur Verfügung. Ab 1. Juni sind auf #dabeiTV und in der MagentaTV Megathek Erstausstrahlungen diverser Athletenporträts zu sehen. Vom 18. bis 25. Juni zeigt MagentaTV jeweils ab 20 Uhr eine Zusammenfassung der Highlights.