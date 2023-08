Sie möchten in Kunst oder anderen Antiquitäten investieren? "Bares für Rares"-Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel hat einen wichtigen Tipp parat!

Wenn es um Kunst und Schmuck geht, ist Dr. Heide Rezapa-Zabel die perfekte Ansprechpartnerin. Nicht umsonst fungiert sie seit zehn Jahren als Expertin in der ZDF-Nachmittagsshow "Bares für Rares", wo sie unter anderem als ausgebildete Diamantgutachterin und Gemmologin historischen und neuzeitlichen Schmuck bewertet. Doch auch abseits der Sendung fertigt sie Expertisen und Wertgutachten an. In einem Interview mit der Agentur teleschau verriet die 57-Jährige nun, auf was man genau bei Kunstinvestitionen beachten muss.

"Ich kann jedem, der Geld für Kunstgegenstände, oder im speziellen Edelsteine ausgeben will, nur empfehlen, sich beraten zu lassen, bevor er leichtfertig investiert", machte Dr. Rezepa-Zabel deutlich. "Jede Unstimmigkeit kann ein Hinweis auf eine Fälschung sein." Vor allem "im Bereich der Edelsteine und Edelmetalle sind in der Regel Laboruntersuchungen unumgänglich". Die Kunsthistorikerin fügte hinzu: "Ich denke, dass es uns auch in dieser Hinsicht gelungen ist, das Publikum etwas zu sensibilisieren."

"Einfach wunderbar, was sich hier entdecken lässt"

In den vergangenen Jahren konnte die Kunsthistorikerin besondere Antiquitäten begutachten. Einige hätte sie am liebsten selbst mit nach Hause genommen, wie sie im Interview verriet: "Neulich hatten wir ein Bild des niederländischen Porträt- und Landschaftsmalers Frans Oerder in der Sendung. Das hätte ich gerne gehabt. Oder ein Bild von Franz Müller-Landeck und ein Bozzetto in Gips." Es sei "einfach wunderbar, was sich hier entdecken lässt".

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens von "Bares für Rares" führt Moderator Horst Lichter durch eine Sonderausgabe, in der er auf die Highlights der Sendung zurückblickt. Zu sehen ist die Folge am Sonntag, 13. August, 10.15 Uhr, im ZDF.