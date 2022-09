Wohnraum ist knapp, Immobilien sind teuer. Ob ausgerechnet im Fernsehen die Traumwohnung ergattert werden kann? RTLZWEI preist genau dies mit dem neuen Format "MIETEN KAUFEN LIVE mit ImmoScout24" an, das bereits im Oktober starten soll.

Ein knappes Angebot und hohe Preise: Die Immobilien-Lage in Deutschland ist angespannt, insbesonders Menschen in Großstädten sind davon betroffen. Der Erwerb von Wohnungen und Häusern ist für viele nicht erschwinglich, doch nun sollen Immobilien sogar live und exklusiv im TV gekauft oder gemietet werden können. Im deutschen Fernsehen ist das eine Premiere. Das RTLZWEI-Format "MIETEN KAUFEN LIVE mit ImmoScout24" entsteht in Kooperation mit der titelgebenden Online-Plattform, die den Kontakt zu Anbieterinnen und Anbietern der entsprechenden Immobilie herstellt. Thomas Schürmann übernimmt die Rolle des Moderators und wird vorerst in 15 Live-Sendungen im Einsatz sein.

Montags bis freitags wird die Sendung jeweils ab 17.05 Uhr bei RTLZWEI zu sehen sein, Premiere feiert die Immobilien-Show am Montag, 10. Oktober. Dem Publikum wird dann die Möglichkeit gegeben, per Anruf einen von zehn Besichtigungsterminen für die Wunschimmobilie zu erhalten. Die Entscheidung fällt ein Zufallsgenerator. Egal, ob die Immobilie zum Kauf oder zur Miete angeboten wird - das Konkurrieren vor Ort fällt deutlich entspannter aus. Täglich werden bis zu vier Immobilien angeboten, die Bandbreite reicht dabei von einer Zwei-Zimmer-Wohnung bis zur historischen Kirche. Zudem sollen Fachleute den Zuschauerinnen und Zuschauern Tipps und Tricks an die Hand geben.

Christian Weiß, Leiter Redaktion Docutainment RTLZWEI, hebt die Exklusivität des Formats hervor: "Das gab es noch nie - eine Sendung, in der Zuschauerinnen und Zuschauer ihren Traum von einer Immobilie per Anruf verwirklichen können."