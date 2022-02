Am 19. März geht das kollektive Rätselraten bei "The Masked Singer" in die nächste Runde. In der sechsten Staffel der ProSieben-Show gibt es ein Novum: Erstmals bekamen die arrivierten Maskendesignerinnen Unterstützung - von einem Kind.

ProSieben bittet einmal mehr zum Maskenball: Unter höchster Geheimhaltungsstufe gehen auch in der neuen Staffel von "The Masked Singer" zehn Prominente an den Start, die in aufwendigen Kostümen TV-Deutschland zum Rätselspiel einladen. Bevor es am Samstag, 19. März, mit der sechsten Staffel der ProSieben-Gesangsshow losgeht, hat der TV-Sender nun eine besondere Überraschung in petto. Demnach bekommen Maskenbauerin Marianne Meinl und Gewandmeisterin Alexandra Brandner bei der Gestaltung der Kostüme ungewöhnliche Unterstützung.

Wie ProSieben im Vorfeld von "The Masked Singer" verriet, hat ein junger Fan der Sendung die Inspiration für eines der Fantasiewesen geliefert. Vergangenen Herbst hatte sich das Team der Sendung an alle Zuschauerinnen und Zuschauer unter 15 Jahren gewandt und um Mithilfe gebeten. "Tausende kreative Entwürfe" seien laut ProSieben daraufhin eingegangen. Die außergewöhnlichste Idee wird es dann am 19. März in der Auftaktshow zu sehen geben.

Auch in der sechsten Staffel führt wieder Moderator Matthias Opdenhövel durch die Sendung. Wer in der Jury sitzt, verriet ProSieben hingegen noch nicht. Gesucht ist der Nachfolger des amtierenden Siegers Alexander Klaws.