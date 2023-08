"Das ist mein Geheimnis: Ich bin ein schrecklicher Leser." Arnold Schwarzenegger wird in einem Instagram-Post persönlich - und enthüllt: "Ich weiß, dass ich Legastheniker bin." Seine Kindheit litt unter der Leseschwäche: "In der Schule wurde ich deshalb mit dem Lineal geschlagen."

"Ich könnte euch sagen, dass ich in allem fantastisch bin, aber ich würde lügen." So beginnt Arnold Schwarzenegger einen Instagram-Post. Eigentlich will der 76-Jährige in dem Beitrag vor allem auf die abgeschlossenen Arbeiten für sein am 10. Oktober erscheinendes Hörbuch "Be Usefull" hinweisen. Aber es kommt anders: Schwarzenegger verrät, dass er von frühester Kindheit - und bis heute - an Lese- und Rechtschreibschwäche leidet: "Hier ist mein Geheimnis", teasert er die Enthüllung an: "Ich bin ein schrecklicher Leser."

"Ich weiß, dass ich Legastheniker bin", schreibt Schwarzenegger und erklärt: "Über Lernbehinderungen wurde in den 1950er-Jahren in Österreich nicht gesprochen, und wenn ich im Unterricht laut vorlesen sollte, war das meist nur eine Katastrophe." Die Lehrer reagierten nicht mit Verständnis, sondern mit Züchtigung. "Ich wurde mit dem Lineal geschlagen", schildert der Action-Star.

"Vorlesen war meist eine Katastrophe"

Während der Arbeit an seinem Hörbuch begleitete ihn die Leseschwäche und die Erinnerungen holten ihn ein. "Ich könnte euch sagen, wie toll es war, mich hinzusetzen und meine eigenen Worte aufzunehmen, aber die Wahrheit ist, ich hatte absolute Angst davor." Schwarzenegger weiß um "sein Problem", er ist damit bei jedem Filmprojekt konfrontiert: "Wenn ich mich auf einen Film vorbereite, lese ich das Drehbuch monatelang immer wieder durch, bis ich mir jede Zeile eingeprägt habe."

Auch das Hörbuch geriet zur Herausforderung. "Sie haben mir gesagt, andere bräuchten zwei oder drei Tage für ein ganzes Buch." Er dagegen sei mit dem Ziel ans Projekt gegangen, 20 bis 30 Seiten pro Tag zu schaffen. "So konnte ich zwischendurch pausenlos üben."

Arnold Schwarzenegger: "Wir alle brauchen Hilfe"

Wegen eines Problems oder einer Herausforderung zu jammern und zu klagen, findet Schwarzenegger vollkommen okay. Aber nur "eine Minute", dann müsse man sich zwingen loszulegen. "Nur mit Leugnen würde die Aufnahme nicht gelingen." "Arnie" gibt zudem den Tipp, ein solches Projekt in Etappen zu unterteilen. Auch kleine. "Aus kleinen Erfolgen können große Siege werden oder in diesem Fall ein ganzes Buch." Schwarzenegger will mit seiner Enthüllung andere Betroffene inspirieren und betont, dass es wichtig ist, Unterstützung zuzulassen. "Wir alle brauchen Hilfe. Keiner von uns ist selbstgemacht", spricht er seinen Followern Mut zu.