Ungefiltert, direkt in die Handykamera berichten ukrainische Kinder in der Dokureihe "#Ukraine - mein Land im Krieg" vom Leben im bewaffneten Konflikt. Seit der russischen Invasion erleben die Kleinen einen Ausnahmezustand, in dem sie aber auch pragmatische Lösungen finden.

Von einem auf den anderen Moment war für die Menschen in der Ukraine nichts mehr so wie zuvor. Dies gilt in besonderem Maße für die Kleinsten der ukrainischen Gesellschaft, über die plötzlich der Krieg hereinbrach. Der Frage, wie Kinder den bewaffneten Konflikt in ihrem Heimatland erleben, widmet sich ab Freitag, 11. März, eine mehrteilige Dokumentation von Radio Bremen - die kleine Landesrundfunkanstalt war federführend -, hr und SWR. In "#Ukraine - mein Land im Krieg" schildern ukrainische Kinder ungefiltert ihre Erlebnisse, Gedanken und Gefühle im Ausnahmezustand - und teilen sie per Videobotschaft.

Krieg erklärt von Kindern für Kinder: Abrufbar ist die Dokureihe auf kika.de, im KiKA-Player und in der ARD Mediathek. Mit ihren Handys nehmen die jungen Menschen die Clips auf, in denen ihnen die schwierige Aufgabe zuteilwird, das Unbeschreibliche um sie herum zu beschreiben. Etwa, mit welchen Maßnahmen auf den Beschuss des eigenen Dorfes oder der eigenen Stadt reagiert wird. Viele Kinder müssen in der Ukraine in belagerten oder umkämpften Gebieten leben. Manche bauen Matratzenlager im Wohnungsflur, andere suchen Schutz im Keller.

"Im Keller spiele ich zum Beispiel Sprachspiele, außerdem erfinde ich immer wieder neue Spiele", erklärt die neunjährige Arina aus dem von der russischen Armee eingeschlossenen Cherson. "Manchmal nehme ich ein Spielzeug in den Keller mit. Im Keller ist es kalt, aber wir sind warm angezogen", sagt das Mädchen aus dem Süden des Landes.

"In diesen Zeiten auch eine Zumutung"

In der Dokureihe zeigen Kinder pragmatische Lösungen für konkrete Probleme im Kriegszustand: Sie erklären, ob man ein Haustier auf die Flucht mitnehmen kann und wie man einen Fluchtkoffer packt. Und wie halten Freundinnen und Freunde überhaupt Kontakt, wenn außerhalb des Hauses die Kämpfe toben?

"Der Blick der Kinder ist ehrlich, ihr pragmatischer Umgang mit einer unfassbaren Situation beeindruckend", sagt Dr. Michaela Herold, Leiterin Tagesprogramm, Familie & Geschichte bei Radio Bremen. Auch Kinder in Deutschland würden die Lage in der Ukraine wahrnehmen und müssten mit Sorgen und Ängsten umgehen. "Ein Blick in die Realität und auf die unglaubliche Resilienz der Kinder in der Ukraine kann dabei helfen, Kinder zu stärken und sie als Handelnde wahrzunehmen."

Filmemacherin Alexandra Hardorf ist sich auch der Schwere des Themas bewusst: "Unser Projekt, ukrainische Kinder zu bitten, uns Videos zu schicken, ist in diesen Zeiten auch eine Zumutung." Dafür seien deren Aussagen umso wertvoller.