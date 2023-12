In Gedenken an den ehemaligen Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble zeigt Das Erste einen 45-minütigen Nachruf. Er starb am 26. Dezember 2023.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag verstarb Wolfgang Schäuble, der ehemalige Präsident des Deutschen Bundestages. In Gedenken an den CDU-Politiker ändert Das Erste kurzfristig den Ablauf des Abendprogramms und zeigt den 45-minütigen Nachruf "Wolfgang Schäuble - Lebenslänglich Politik".