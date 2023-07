Als Nachfolger des umstrittenen Fox-Moderators Tucker Carlson ist auch Jesse Watters bekannt dafür, mit seinen - von Kritikern unter anderem als populistisch, wissenschaftsfeindlich und rassistisch eingestuften - Ansichten nicht hinter dem Berg zu halten. Ausgerechnet die eigene Mutter des konservativen US-Amerikaners schien es deshalb nun für notwendig zu halten, den 45-Jährigen zurechtzuweisen - während er durch seine erste Primetime-Show auf Fox-News führte.

Wie unter anderem das US-Magazin "People" berichtet, habe Watters im Laufe der Sendung am Montagabend einen ungewöhnlichen Telefonanruf entgegengenommen: "Wir haben einen ganz besonderen Gast in der Leitung. Eine Demokratin - meine Mutter. Hallo, Mama!" Anne Purvis, eine Kinderpsychologin, habe ihrem Sohn daraufhin zu seiner Sendung gratuliert, bevor sie begann, ihn zu ermahnen: "Lass dich nicht auf irgendwelche Verschwörungstheorien ein. Wir wollen dich nicht verlieren und wir wollen nicht verklagt werden."

Jesse Watters' mom (who is a Democrat) calls in to weigh in on his first night in his 8 pm show:



"Do not fall into any conspiracy rabbitholes. We do not want to lose you. ... There really has been enough Biden-bashing and [Hunter's] laptop is old." pic.twitter.com/Nn8udb83sr