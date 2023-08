Pop- und Jazzsänger Michael Bublé trat am Samstag auf einem Konzert der Rockband Foo Fighters auf, um seinen Song "Haven't Met You Yet" zu singen.

Am Samstag traten die Foo Fighters auf dem Outside Lands Musikfestival in San Francisco auf und sorgten für eine große Überraschung bei ihren Fans: Sänger Michael Bublé tauchte plötzlich auf und performte seinen Hit "Haven't Met You Yet".