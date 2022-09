Acht Jahre lang war es still um den Vorsitzenden der Horst-Schlämmer-Partei. Nun kehrt Hape Kerkelings populärste Kunstfigur zurück vor die Kameras - in einer TV-Werbekampagne.

Ein unerwartetes Comeback: Acht Jahre lang hatte sich der Schnauzbartträger Horst Schlämmer weitgehend von den TV-Kameras ferngehalten. Nachdem im vergangenen Jahr bereits Hape Kerkeling den Schritt zurück ins Rampenlicht gewagt hatte, ist nun auch die bekannteste Kunstfigur des Komikers zurück - und zwar in einem Werbespot für die Satellit-Digitalplattform HD+. In den Clips der Werbekampagne zeigt sich Schlämmer beim Kauf eines neuen Fernsehgeräts so uncharmant wie eh und je.

Ob die wohl kultigste Zweitidentität Kerkelings künftig auch wieder in anderen Formaten zu sehen sein wird, ist nicht bekannt. Vor seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit war der Redakteur vom fiktiven "Grevenbroicher Tagblatt" immer "ganz discht dran" und hatte stets "knallhart nachjefrascht". 2009 wollte Schlämmer sogar Bundeskanzler werden, zumindest im Film: "Horst Schlämmer - Isch kandidiere!" lockte über eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer in die Kinos.

"An Horst Schlämmer habe ich zwei Jahre lang gefeilt, bis der richtig saß", verriet Schlämmers Schöpfer 2021 bei der VOX-Gala "Ein Abend mit Hape Kerkeling". Er habe mit dem übergriffigen, ungepflegten Gebissträger eigene Lokalreporter-Interviews aus 14 Jahren verarbeitet, so Kerkeling.