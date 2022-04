Sie wollen in den Osterurlaub starten, doch der Pack-Stress macht Sie fertig? Keine Sorge, mit diesen Tipps packen Sie Ihren Koffer schnell und effektiv, ohne etwas zu vergessen.

Noch einmal auf den Koffer setzen, dann geht vielleicht auch das letzte Stückchen vom Reißverschluss zu. So geht es wohl vielen, die kurz vor dem Urlaub nach einem langen und erschöpfenden Pack-Marathon endlich alles beisammen haben und das überfüllte Gepäckstück mit Mühe und Not noch schließen können. Packen kostet Zeit, Nerven und eine Menge Energie - das muss aber nicht sein! Wir haben für Sie die besten Pack-Tipps zusammengestellt. Damit sind Sie nach nur zehn Minuten fertig für den Abflug!

1. Vorbereitung ist alles

Wer seinen Urlaub nicht last minute und unglaublich spontan bucht, der wird etwas Zeit für die Vorbereitung haben. Die sollten Sie definitiv in eine Packliste investieren. So spießig das auch klingen mag, es hilft beim effektiven Packen und erspart Zeit. Morgens in der U-Bahn, im Wartezimmer beim Arzt oder in der Schlange beim Bäcker können Sie flink im Smartphone eine Liste mit Dingen erstellen, die im Urlaub auf keinen Fall fehlen dürfen.

Zur Vorbereitung gehört allerdings auch, sich schon über das Wetter zu informieren: Mit ein paar Klicks können Sie so eine Menge überflüssiges Gepäck vermeiden. Auch bei der Kosmetik kann viel Platz gespart werden, wenn Sie im Vorfeld kleine Versionen von Ihren Essentials kaufen oder sie in Mini-Flaschen umfüllen.

2. Vor dem inneren Auge

Entweder für die Packliste oder direkt beim Packen hilft es, im Kopf die Urlaubstage durchzugehen. Stellen Sie sich am besten vor den Schrank und überlegen Sie, was Sie pro Tag anziehen wollen. So können Sie Ihre Kleidung sofort an Ihre Aktivitäten anpassen und sparen überflüssige Stücke - oder solche, die schlecht kombinierbar sind. Optimal ist multifunktionale Kleidung, die Sie in den verschiedensten Situationen und bei vielen Wetterbedingungen tragen können.

Wenn Sie für jeden Tag ein komplettes Outfit zusammengestellt haben, können Sie die ausgewählte Garderobe erst mal neben den Koffer legen. Auch für die Kosmetik gilt: Ab ins Badezimmer und die morgendliche und abendliche Routine durchgehen. Alles, was Sie dafür benötigen, kommt in den Kulturbeutel. Falls Sie direkt vor der Reise packen, können Sie einfach alles, was Sie soeben verwendet haben, in den Waschbeutel schmeißen - fertig!

3. Intelligent packen

Da liegt der Koffer oder Rucksack auf dem Boden und möchte gefüllt werden - aber eben nur im Rahmen des Möglichen, denn der Platz ist beschränkt. Legen Sie erstmal alles, was Sie mitnehmen möchten, neben das Gepäckstück. So ersparen Sie sich das Hin- und Herlaufen zwischen Badezimmer, Kleiderschrank und Koffer.

Wenn alles bereitliegt, gilt es zu sortieren. Große Gegenstände wie Schuhe oder der Föhn kommen zuerst rein und möglichst nach unten. Unterwäsche und Socken können als Füllmaterial verwendet werden, sodass keine leeren Stellen bleiben. Kleidungsstücke, die leicht Falten bekommen, am besten einrollen, so bleiben sie meist glatt.

4. Hab ich auch wirklich alles?

Am Ende können Sie nochmal checken, ob Sie auch wirklich alles haben: Reisepass? Flugticket? Zahnbürste? Nehmen Sie sich auch hierfür ein paar Minuten Zeit und gehen Sie im Kopf durch, wie die Reise ablaufen wird. So vermeiden Sie eine böse Überraschung am Flughafen oder gar im Urlaubsparadies. Und nun: Ab in den Urlaub und gute Reise!