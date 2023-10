Mit Ende 50 könne man "froh sein, dass man noch nicht gestorben ist": Erfrischend offen blickt Ina Müller in der ARD-Show "Kurzstrecke mit Pierre M. Krause" aufs Alter. Ihre berufliche Zukunft sieht die Moderatorin und Sängerin am ehesten als "Puffmutti" in einer eigenen Kneipe.

Sie ist eine der lebhaftesten und extrovertiertesten Erscheinungen der deutschen Unterhaltungslandschaft. Doch mit 58 Jahren macht sich Ina Müller offenbar zunehmend Gedanken über das Alter. Das machte sie als Gesprächsgast in Pierre M. Krauses Web-Reihe "Kurzstrecke" (SWR, abrufbar in der ARD-Mediathek) deutlich.

"Ich bin jetzt Ende 50, da kann man einmal froh sei, dass man noch nicht gestorben ist", sagte die Sängerin und Moderatorin in der für sie charakteristischen unverblümten Art. "Und ich finde, man darf nicht mehr so streng mit sich sein." Nach Auftritten, die vielleicht nicht ganz optimal liefen, wolle sie künftig mit sich selbst "freundlicher sein". Und wenn sich jemand über ihre körperliche Alterung mokiere, "würde ich gerne mitlachen".

Zwar könne vorteilhafte Kleidung viel kaschieren. Doch wenn sie am Spiegel vorbeilaufe, frage sie sich: "Wie soll man denn aussehen, wenn mein Beruf nicht Fitnesstrainerin oder Yogalehrerin ist?" Ein energisches Kompliment von Pierre M. Krause ("Du siehst doch fantastisch aus!") ließ die Gastgeberin des ARD-Kneipentalks "Inas Nacht" nicht gelten.

Passantin zu Ina Müller: "Jetzt sieht man's, jetzt wird sie alt"

"Ich verwese als Frau in der Öffentlichkeit vor der Kamera", formulierte sie ihr Lebensgefühl abermals drastisch. Man solle als Frau "in Würde verwesen", aber das sei nicht so einfach, auch wegen respektloser Kommentare anderer Menschen. Kürzlich erst habe sie eine Frau in einer Boutique an der Nordsee mit den Worten angesprochen: "Neulich habe ich Sie im Fernsehen gesehen, da dachte ich, jetzt sieht man's, jetzt wird sie alt."

Zurück aufs Land zu ziehen, wo sie ihre Kindheit verbrachte, ist für die Wahl-Hamburgerin auch keine Lösung. "Mein Problem mit dem Dorf ist überwiegend, dass es mir zu ruhig und dadurch zu gruselig ist." Man sei dort praktisch darauf angewiesen, "einen Mann, zwei Kinder und zwei Hunde zu haben". Alleine auf dem Dorf zu leben, verbiete sich hingegen. Da sei man gleich "die Übriggebliebene, die, die keinen abgekriegt hat".

"Ich seh mich immer als alternde Puffmutter"

Dabei, so Ina Müller weiter, gebe es keinen Grund anzunehmen, dass "die Verbindung zwischen Mann und Frau das Wichtigste" sei, die gehe nämlich statistisch in jedem dritten Fall schief. Darüber hinaus sei nicht jeder Single automatisch zu bemitleiden. "Ich finde es viel schwieriger, es mit jemandem auszuhalten. Zusammen wohnen war ja noch nie mein Ding. Das hab ich einfach nie hingekriegt in meinem Leben", gestand die ehemalige Lebensgefährtin von Musikerkollege Johannes Oerding (beide gaben zuletzt nach 13 Jahren Beziehung die Trennung bekannt). Bei getrennten Wohnungen halte die Liebe ihrer Erfahrung nach länger. "Alles, was man nur dosiert einsetzt, geht einem nur dosiert auf den Keks."

Im Außenbereich des "Schellfischtposten", der legendären Hamburger Kneipe, in der ihre ARD-Show "Inas Nacht" aufgezeichnet wird, verriet Müller Pierre M. Krause andere Pläne für den anstehenden Lebensabschnitt. Auch wenn Freunde ihr wegen der Pleitegefahr abrieten, würde sie gerne eine eigene Kneipe eröffnen. "Ich seh mich immer als alternde Puffmutter", umschrieb die Entertainerin das Konzept - zu verstehen sei das aber weniger im sexuellen Sinn, sondern eher "wie ich aussehe, wie ich mich anhöre". Geöffnet sein solle der Laden erst ab 23 Uhr und dann "open end, solange wie die Puffmutti stehen kann".