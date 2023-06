Am Donnerstag startet mit "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" der fünfte und letzte Actionkracher aus der Reihe mit Harrison Ford. Bereits am Dienstag ist der 80-Jährige zu einem exklusiven Interview bei "maischberger" im Ersten zu Gast.

Hohen Besuch erwartet Sandra Maischberger in der Dienstagsausgabe der nach ihr benannten Talkshow "maischberger" um 22.50 Uhr im Ersten: Hollywood-Legende Harrison Ford wird der 56-Jährigen ein exklusives Interview geben. Anlass für das bereits im Vorfeld aufgezeichnete Gespräch ist der Kinostart von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" am Donnerstag, 29. Juni. Der Film unter Regie von James Mangold erzählt in Zeitsprüngen vom Kampf des titelgebenden Professors und Abenteurers gegen den Nazi-Wissenschaftler Jürgen Vollmer ( Mads Mikkelsen).

Es ist der fünfte und letzte Film der Reihe mit Ford in der Titelrolle. Warum der inzwischen 80-jährige Mime überhaupt nochmal zu Hut und Peitsche griff, verrät Ford im Interview. Darüber hinaus erzählt der fünffache Vater von dem Flugzeugabsturz vor acht Jahren. Außerdem erklärt er, warum der Klimawandel seiner Einschätzung nach das dringendste Problem unserer Zeit ist.

Wie geht es nach dem Söldner-Aufstand in Russland weiter?

Auch der gescheiterte Aufstand der Wagner-Gruppe in Russland am vergangenen Wochenende ist Thema bei "maischberger" am Dienstag: Wie geschwächt ist Kreml-Chef Wladimir Putin? Und könnte die Ukraine von dem Machtkampf in Russland auf dem Schlachtfeld profitieren? Diese Fragen diskutiert Sandra Maischberger im Gespräch mit dem ehemaligen deutschen Boschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch, dem "Senior International Correspondent" des US-Nachrichtensenders CNN, Frederik Pleitgen, und der Russland-Expertin Margarete Klein.

Kommentiert, erklärt und eingeordnet wird die Lage vom Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, Theo Koll, von der stellvertretenden Leiterin des Hauptstadtbüros beim Redaktionsnetzwerk Deutschland Kristina Dunz und vom ARD-Hauptstadtkorrespondenten Stephan Stuchlik.