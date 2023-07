Seit 18 Jahren schon verhilft Inka Bause in der Sendung "Bauer sucht Frau" einsamen Landwirten zum Liebesglück. Nun war Bause erneut erfolgreich: Das Paar Vanessa und Nils, das sich in der Sendung kennengelernt hat, hat geheiratet - und die Moderatorin zur Zeremonie eingeladen.

Eine weitere Erfolgsgeschichte der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau": Zwei Jahre ist es her, dass sich Vanessa und Nils in der Show kennengelernt haben - nun haben sie sich das Ja-Wort gegeben. Zur Zeremonie auf dem Hof der beiden war auch Moderatorin Inka Bause eingeladen. Die nahm die 54-Jährige gerne an und feierte das Paar gemeinsam mit deren Familie und Freunden - darunter auch die ehemaligen "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Kai sowie Bruno und Anja, die sich ebenfalls durch die Show kennengelernt haben und bereits 2009 heirateten.

Vanessa und Nils, Bruno und Anja - das sind nur zwei der vielen Paare, die nach dem Ende der Dating-Show vor den Altar traten. Über 30 der Bauern haben ihre Frau fürs Leben in der RTL-Show gefunden. Inka Bauses Erfolgsquote kann sich also sehen lassen.

"Unser besonderer Tag wird um die Weihnachtszeit ausgestrahlt", verkündet der glückliche Nils auf Instagram. "Lasst euch überraschen. Es war ein Tag voller schöner Momente." Einen solchen schönen Moment teilt er auch sogleich mit seinen Followern: Die Ankündigung geht mit einem Bild des glücklichen Paares bei der Hochzeit einher.