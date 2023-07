Der geplante neue Kurznachrichtendienst Instagram Threads soll in wenigen Tagen zum Download verfügbar sein. Der Facebook-Konzern Meta macht damit Elon Musk und dessen Plattform Twitter Konkurrenz.

Der Twitter-Konkurrent von Meta, Instagram Threads, wird voraussichtlich am 6. Juli auf den Markt kommen. Wie unter anderem "The Verge" berichtet, sei die Anwendung im US-App-Store von Apple für Donnerstag angekündigt. Auch im Google Play Store sei die Informationsseite der neuen Plattform dann abrufbar. Nicht klar ist derzeit, ob es Usern bereits am Donnerstag möglich sein wird, sich auf der Seite einzuloggen.

Schon im Frühjahr war bekannt geworden, dass der Konzern von Mark Zuckerberg an einer Alternative zum Kurznachrichtendienst Twitter arbeitete. Bei Threads handle es sich laut Meta um "Instagrams textbasierte Konversations-App". Zukünftige Nutzerinnen und Nutzer können sich demnach mit ihrem Instagram-Account einloggen - ein Startvorteil, immerhin verwenden weltweit mehr als eine Milliarde Menschen die 2012 von Facebook aufgekaufte Social-Media-App.

Schwierigkeiten bei Twitter

Twitter hingegen hat seit der Übernahme durch Elon Musk immer wieder mit Problemen zu kämpfen. Zuletzt beklagten sich User über eine Neuerung, die die Anzahl der lesbaren Tweets für Nutzerinnen und Nutzern einschränkt: Zahlende Abo-Kunden sollen pro Tag nicht mehr als 10.000 Tweets lesen können, Nutzer ohne Abo nicht mehr als 1.000 Beiträge. Grund für das stark kritisierte Lese-Limit sei Musk zufolge ein extremes Ausmaß an Datenabschöpfung und Systemmanipulation.