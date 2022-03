In einem rund einminütigen Video protestieren Stars wie Emma Thompson, Meryl Streep, Daniel Radcliffe und Sylvester Stallone gegen einen umstrittenen Gesetzentwurf des britischen Parlaments: Demnach könnte Flüchtlingen, die ohne Visum nach Großbritannien kommen, eine mehrjährige Haftstrafe drohen.

Es ist ein höchst umstrittener Gesetzentwurf, der derzeit im Vereinigten Königreich diskutiert wird: Demnach soll Flüchtlingen, die ohne ein Visum nach Großbritannien einreisen, eine mehrjährige Haftstrafe drohen. Bestehende Fluchtrouten auf die Insel könnten außerdem abgebaut werden. Dagegen protestieren nun internationale Top-Stars in einem gemeinsamen Video, welches die britische Flüchtlingsorganisation "Refugee Council" am Mittwoch auf Instagram postete.

In rund eineinhalb Minuten schildern die Stars Szenen, die sich so oder so ähnlich derzeit überall in der Ukraine und in anderen Kriegsgebieten auf der Erde abspielen. Den Anfang macht die britische Oscar-Preisträgerin Emma Thompson: "Du bist eine Mutter, die mit ihrem Kleinkind und einem Baby vor den Bomben flieht, die auf Ihr Haus fallen". Nach einer kurzen Pause ergänzt sie: "Du bist eine Kriminelle." Nach diesem Muster folgen Videobotschaften von Meryl Streep, Daniel Radcliffe, Sylvester Stallone sowie den britischen Schauspielern David Morrissey, Sanjeev Bhaskar und David Harewood.

"Kein Flüchtling sollte wie ein Krimineller behandelt werden"

Am Ende ergreift Thompson erneut das Wort: "Diese Regierung will verzweifelte Flüchtlinge kriminalisieren, weil sie den ihrer Meinung nach falschen Weg in die Sicherheit eingeschlagen haben. Es ist nicht immer möglich, den richtigen Weg zu wählen, wenn man vor Bomben flieht." Der britisch-jamaikanische Schriftsteller Benjamin Zephaniah fährt fort: "Egal, wo du herkommst oder vor welchem Krieg du davon läufst, dein Leben ist von Bedeutung." Abschließend fordert der britische Schauspieler Luke Evans: "Kein Flüchtling, der Sicherheit sucht, sollte wie ein Krimineller behandelt werden."

Bis Donnerstagvormittag wurde das Video knapp 20.000-mal aufgerufen und etliche Male geteilt. Auch deutsche Prominente wie der Schauspieler Kai Schumann teilten das Video. Manche Accounts wie etwa jener der britischen Spendenorganisation "Choose Love" riefen britische Bürgerinnen und Bürger zudem dazu auf, an ihren Abgeordneten zu schreiben und ihm mitzuteilen, dass sie gegen den Gesetzesentwurf sind. Im britischen Parlament formiert sich derweil heftiger Widerstand gegen die umstrittene britische Innenministerin Priti Patel. Auch aus den eigenen Reihen der Tory-Partei gibt es Kritik. Die britische Tageszeitung "The Guardian" berichtete von einer Quelle aus dem Innenministerium, wonach der Zweck des Gesetzes lediglich sei, illegalen Menschenhandel zu unterbinden.