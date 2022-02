Es geht um Krebs und Tod - und doch soll dieser Serie auch Mut machen: Jessica Ginkel (41) ist der Star der ans Herz greifenden SAT.1-Produktion "Nachricht von Mama"!

SAT.1 hat seit längerer Zeit mal wieder eine eigene TV-Serie produziert! - Allein das wäre schon eine Meldung wert. Aber "Nachricht von Mama" (acht Teile ab Montag, 7. Februar, 20.15 Uhr, in Doppelfolgen) hat auch wirklich etwas zu bieten, punktet mit jeder Menge Relevanz und Qualität. Der fiktive Teil der SAT.1-"#MutMachWoche" erzählt die berührende Geschichte einer jungen Frau, die an Krebs verstirbt und trotzdem in gewisser Weise über den Tod hinaus für ihre Familie da ist: Elli versucht mit hunderten selbstgedrehten Videos, ihrem Mann und ihren Kindern durch die schwere Zeit der Trauer zu helfen. Jessica Ginkel ("Die Eifelpraxis"), ehemaliger GZSZ-Star, meistert die besonderen Herausforderungen dieser Rolle mit Bravour. "Natürlich macht 'Nachricht von Mama' nachdenklich", sagt die 41-Jährige nun im Interview, "aber die Serie soll auch ein Stück weit Spaß machen und Mut zum Leben geben."

teleschau: Jedes Jahr erkranken eine halbe Million Menschen an Krebs. Warum wollen so viele Menschen nicht darüber sprechen?

Jessica Ginkel: Es ist nun mal eine lebensgefährliche Krankheit, und das macht Angst. Schließlich weiß man auch nie, was passieren wird und wie die Sache ausgeht. Wie läuft dieser ganze Prozess ab? Ich selbst schiebe die Gedanken daran gerne weg. Man möchte dieser Tatsache wohl einfach nicht so gerne ins Auge blicken. Der Mensch neigt dazu, glaube ich, unschöne und belastende Dinge lieber zu verdrängen.

teleschau: Für ihre Hauptrolle in "Nachricht von Mama" mussten Sie sich aber mit Krebs auseinandersetzen.

Ginkel: Ja, und mir ist durch die Beschäftigung mit der Rolle eigentlich das erste Mal richtig bewusst geworden, dass wirklich so viele Menschen betroffen sind. Krebserkrankungen haben extrem zugenommen und führen mit den Herz-Kreislauf-Erkrankungen mittlerweile leider einen sehr traurigen Konkurrenzkampf um den ersten Platz. Viele Menschen wissen das nicht, oder unterschätzen vielleicht die Gefahr. Man kann zur eigenen Gesundheit auch wirklich viel Gutes beitragen und das durch einen ehrlichen Blick auf die Ernährung, den Lebenswandel, das Gleichgewicht zwischen Stress und Ruhe. Heute muss immer alles schnell gehen, keine Zeit für nichts. Kein Mensch fährt mit seinem Auto 800 Kilometer in den Urlaub und das im ersten Gang bei Vollgas. Unserem Körper und Geist muten wir inzwischen ständig "Vollgas" zu.

"Die Serie soll auch ein Stück weit Spaß machen"

teleschau: Was hilft ihrer Meinung nach, sollte der Ernstfall eintreten?

Ginkel: Ich könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall hilft, zu wissen, dass man nicht alleine ist. Wenn man eine Idee hat, eine Vorstellung, wo man sich hinwenden kann. Es passiert dann ja alles sehr plötzlich. Die Unterstützung von Gleichgesinnten oder von Stellen und Organisationen, die sich damit auskennen, ist sicher wichtig.

teleschau: Inwiefern kann eine Serie wie "Nachricht von Mama" die Aufmerksamkeit für das Thema erhöhen?

Ginkel: Dadurch, dass man die Problematik sichtbar macht und auch die schwierigen Dinge anspricht. Es geht darum, zu zeigen, wie die Figuren mit dem Krebs umgehen. Vielleicht kann man sich da dann auch ein bisschen reinfinden. Natürlich macht "Nachricht von Mama" nachdenklich, aber die Serie soll auch ein Stück weit Spaß machen und Mut zum Leben geben.

teleschau: Gutes Stichwort. Die Serie ist Teil der SAT.1-#MutMachWoche.

Ginkel: Wir zeigen, dass die Figuren versuchen, ihr Leben anzupacken. Es geht ja weiter! Auch wenn man den geliebten Menschen gehen lassen muss, muss man nach vorne schauen. Schließlich kommen dann auch wieder schöne Momente, die Spaß machen und dich das Leben noch einmal mit anderen Augen sehen lassen.

"Wäre nicht der Typ, der Backrezepte hinterlässt"

teleschau: Könnten Sie sich vorstellen, Videos zu hinterlassen, wenn Sie selbst mit einem solchen Schicksalsschlag konfrontiert werden würden?

Ginkel: Das kann ich mir vorstellen. Es ist eine schöne Möglichkeit, der Familie Botschaften zu hinterlassen, zu Themen, die erst zu einem späteren Zeitpunkt relevant werden. So, dass man einfach zu großen Meilensteinen eine kleine Erinnerung zur Hand hat. Das könnte auch ein Brief sein. Auf diese Weise lässt man die Familie nicht im Stich und man bleibt in Erinnerung. Den Gedanken finde ich schon schön.

teleschau: Auf was würden Sie sich in den Clips fokussieren?

Ginkel: Ich würde mich auf wenige, aber für mich, besondere Momente stützen. Ich glaube, ich wäre jetzt nicht der Typ, der Backrezepte hinterlässt (lacht). Eher die Meilensteine im Leben, besondere Geburtstage, der Schulabschluss ... Dafür würde ich meine Wünsche weitergeben.

teleschau: Der Aufwand ist nicht zu unterschätzen.

Ginkel: Natürlich ist das eine wahnsinnige Arbeit, die meine Figur Elli da stemmt. Dabei gibt es eine reale Vorlage: Eine Frau aus den USA hat ihrer Tochter Videos hinterlassen. Viele Jahre später saß die Tochter dann beim Talk mit Oprah Winfrey und hat davon berichtet.

teleschau: Perspektivwechsel: Wie würden Sie als Hinterbliebene auf solche Videos reagieren?

Ginkel: Im ersten Moment würde ich wahrscheinlich wahnsinnig doll weinen (lacht). Der Gedanke daran wäre irrsinnig rührend.Ich glaube, es ist einfach ein ganz großes Geschenk für denjenigen, der es kriegt.

teleschau: Besteht dann eventuell die Gefahr, schwieriger Abschied nehmen zu können?

Ginkel: Ich weiß natürlich, was Sie meinen. Klar, wenn die Person im Video ständig um dich herum ist, besteht die Gefahr, nicht abschließen zu können. Man darf nicht nur noch in diesen Videos leben. Es sollte vielleicht kein ganzer Koffer voll USB-Sticks sein wie in "Nachricht von Mama", sondern nur eine Handvoll Videos. Bei meiner Figur Elli, sorgt der ein oder andere Stick auch für Verwirrung.

teleschau: Sie haben mit Erkrankten über die Idee der Video-Botschaften gesprochen. Wie fiel deren Reaktion aus?

Ginkel: Ich habe vor allem mit einem Menschen darüber gesprochen. Sie hatte eine andere Idee, Erinnerung zu schaffen: Damals hat sie selbst Kisten gepackt, etwa für Geburtstage. Sie wollte, dass das jedes Jahr von Neuem in ihrem Stil dekoriert wird und ihre Tradition so weitergegeben wird. Sie war sehr angetan von der Idee der Videotapes und meinte: "Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich das vielleicht auch gemacht."

teleschau: Hatten Sie Hemmungen, sich mit dieser Person über diese potenziell-tödliche Krankheit zu unterhalten?

Ginkel: In diesem Fall war es ein Mensch, der mir sehr nahesteht. Dem habe ich auch gleich gesagt: "Du sagst Stop, wenn du nicht mehr möchtest, wenn ich dir zu forsch bin oder zu doll bohre." Wir hatten aber ohnehin ein großes Grundvertrauen. Ich hatte auch den Eindruck, dass es für uns beide gut war, auf diese Weise nochmal über die Erkrankung zu sprechen. Auch, weil ich noch mal anders nachgefragt habe als sonst.

"Direkt anpacken finde ich gut"

teleschau: Was erwartet Sie beruflich im Jahr 2022?

Ginkel: Ende vergangenen Jahres habe ich noch zwei Filme für die ARD-Reihe "Eifelpraxis" gedreht. Da befinden wir uns gerade in der Postproduktion inklusive Nachsynchronisation. Mal schauen, vielleicht geht es ja auch mit "Nachricht von Mama" weiter, das wäre schön.

teleschau: Auf ihrem Instagram-Kanal haben Sie vor dem Jahreswechsel geschrieben, die guten Vorsätze bereits angegangen zu sein.

Ginkel: Ich versuche generell die Dinge, die ich mir vornehme, so bald wie möglich anzugehen. Bis zum Jahreswechsel will ich es nicht aufschieben, sondern ich sagte: "Nein, ich gehe meine Vorsätze direkt an." - Zum Beispiel eine neue Sportart erlernen oder Ähnliches. Anpacken! Direkt anpacken finde ich gut (lacht). Bis jetzt läuft auch alles so, wie ich es mir vorgenommen habe.