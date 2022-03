Apple dreht bei seinen Chips derart vehement an der Leistungsschraube, dass man sich fragen muss: Wer soll das noch nutzen? Näher am Massenmarkt: das neue iPhone SE, das aktuelle Technik in altes Design packt.

Ein blauer Pullover und ein gelbes Uhrenarmband dürfen wohl als dezentes Statement der Solidarität mit der Ukraine gedeutet werden. Allerdings verlor Apple-Chef Tim Cook bei der jüngsten Apple-Produktshow kein Wort über Russlands Angriffskrieg - vielmehr drehte sich am 8. März alles um die Neuerungen, die unter dem Motto "Peek Performance" vorgestellt wurden. Das neue iPhone SE - und Grün Wie erwartet präsentierte der Tech-Riese aus Kalifornien ein neues iPhone SE. Die dritte Generation des Einsteigermodells ähnelt optisch dem 4,7 Zoll großen Vorgänger (mit Homebutton und Fingerabdruck-Sensor), wurde aber technisch gehörig aufgerüstet. Im Inneren werkelt nun der A15-Prozessor aus dem iPhone 13. Obendrein empfängt das SE nun Daten via schnellem 5G. Das Display erreicht eine Auflösung von 1.334 mal 750 Pixel und eine maximale Helligkeit von 625 Nits. Der Akku soll laut Apple etwas ausdauernder sein, als Speicher-Option stehen erstmals 256 Gigabyte zur Verfügung. Das Basismodell mit 64 Gigabyte wird ab 18. März zu Preisen ab 519 Euro angeboten - 40 Euro mehr als beim Vorgänger. Als Farben stehen Mitternacht (Schwarz), Polarstern (Weiß) und (Product) Red zur Auswahl. Apropos: Als Petitesse kündigte man zwei Grün-Töne für das iPhone 13 und iPhone 13 Pro an. Das neue iPad Air Ebenfalls keine Überraschung: das iPad Air der fünften Generation. Bereits im Vorfeld wurde eifrig darüber spekuliert, ob das Tablet mit dem M1-Chip ausgestattet sein würde, der bislang MacBooks, dem iMac, Mac Mini und dem iPad Pro vorbehalten war. Und die Gerüchteküche lag richtig. Ebenfalls an Bord: 5G. Vom dicken Leistungsplus durch das Prozessor-Upgrade und der "Centerstage"-Funktion der 12-Megapixel-Frontkamera für bessere Videokonferenzen abgesehen, hat sich wenig geändert: Der 10,9 Zoll große LED-IPS-Bildschirm erreicht eine Auflösung von 2.360 x 1.640 Pixeln bei 264 ppi sowie eine Helligkeit von 500 Nits. Auch den USB-C-Anschluss zum Laden und Datenaustausch kennt man ebenso vom Vorgänger wie den Fingerabdrucksensor im Ein- und Ausschalter am Rand des Alu-Gehäuses. Das Tablet wird in den Farben Space Grau, Rosé, Violett, Blau und Polarstern-Weiß angeboten. Die Preise beginnen beim Basis-Modell (64 Gigabyte Speicher) ohne Mobilfunkanbindung bei 679 Euro, das Top-Modell mit 5G und 256 GB kostet indes 1.019 Euro. Das iPad Air ist kompatibel mit dem Apple Pencil der 2. Generation sowie dem Magic Keyboard. M1 Ultra, Apple Studio und Studio Display Dicke Überraschung zum Schluss - und das im Doppelpack: Zum einen präsentierte Apple als neue Chip-Speerspitze den neuen M1 Ultra, der im Grunde aus zwei M1-Max-Chips besteht und in Summe auf bis zu 20 Prozessorkerne, 64 Grafikkerne, 32 Neural-Engine-Kerne, 114 Milliarden Transistoren und beeindruckende Leistungswerte kommt. Einsatz findet der neue Super-Chip unter anderem im neuen Apple Studio - ein (je nach Konfiguration) sündhaft bis exorbitant teurer Desktop-Rechner, der wie ein aufgeblasener Mac Mini wirkt und sich ausschließlich an eine professionelle Klientel richtet. Oder wer sonst käme auf die Idee, acht 5K-Videos gleichzeitig bearbeiten zu wollen? Passend zum Apple Studio wurde ein neuer 27-Zoll-Monitor mit 5K-Auflösung angekündigt, der hohe Farbwiedergabewerte, große Helligkeit (600 Nits), eine hochauflösende Webcam mit Ultraweitwinkel-Objektiv, drei Mikrofone und obendrein perfekten Dolby-Atmos-Klang durch ein halbes Dutzend Lautsprecher verspricht. Gesteuert wird das Display (ab 1.749 Euro) im Übrigen von einem A13-Chip, wie er früher in iPhones zum Einsatz kam.