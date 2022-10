Seit drei Wochen wird im Iran gegen das Regime protestiert. Nun will die iranische Regierung das US-Unternehmen Meta Platforms verklagen - unter anderem, weil auf WhatsApp und Instagram Bilder und Videos der Protestwelle geteilt werden.

Der Iran will mit einer Klage gegen den US-amerikanischen Tech-Riesen Meta Platforms vorgehen. Verschiedenen Medienberichten zufolge habe der Vizeinnenminister Madschid Mirahmadi der iranischen Nachrichtenagentur mitgeteilt, dass das Innenministerium juristisch gegen das Unternehmen vorgehen wolle. "Die beiden sozialen Netzwerke Instagram und WhatsApp (von Meta Platforms) waren als Teil der Verschwörungsoperationen unserer Feinde an der Verbreitung von Hetzmaterial und Gefährdung unserer nationalen Sicherheit beteiligt", heißt es in Mirahmadis Statement. Damit sei eine "rote Linie" überschritten.

Hintergrund der Proteste sind Forderungen, das Regime zu stürzen. Nachdem am 16. September die 22-jährige Kurdin Mahsa Amini in Polizeigewahrsam gestorben war, protestierten Demonstrantinnen und Demonstranten zunächst gegen die strengen Kleiderregeln, die für Frauen im Iran gelten. So wurde Amini verhaftet, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig getragen habe. Inzwischen stellen die Protestierenden die Systemfrage.

Kurz nach Beginn der Aufstände hatte die iranische Regierung bereits den Internetzugang für die Bevölkerung massiv eingeschränkt und Instagram und WhatsApp gesperrt. Dadurch sollte die Kommunikation zwischen den Demonstranten verhindert werden; zudem verbreiteten sich über die sozialen Plattformen Aufnahmen, die die Proteste sowie das gewaltsame Vorgehen der Sicherheitsbehörden zeigten.