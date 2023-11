"Es war ja nicht alles schlecht": Bei "Promi Big Brother" blickt Iris Klein erstmals anders als grollerfüllt auf ihre gescheiterte Ehe mit Mitinsasse Peter Klein zurück. Geht da vielleicht doch noch was? Wenig geht derweil noch im Leben von Bald-Jubilar Jürgen Milski. Meint zumindest Magier Philo.

Ganz neue Töne im TV-Knast von "Promi Big Brother": Am Donnerstag sprach Überraschungsteilnehmerin Iris Klein einmal mehr über ihren Ex Peter Klein, der vom Auftauchen seiner langjährigen Ehepartnerin überrumpelt worden war. Diesmal gab es jedoch keine neuerlichen Vorwürfe aus der Abteilung Rosenkrieg-Attacke, sondern einen wehmütigen - und tränenerfüllten - Blick zurück.

Vor der SAT.1-Kamera (einen Dauer-Live-Stream gibt es bei Joyn Plus+) blickte Iris Klein auf ihre drei Ehen zurück. Zum ersten Mal hatte sie mit 17 Jahren geheiratet, infolge ihrer ersten Schwangerschaft. Die Ehe sei jedoch schnell in die Brüche gegangen, "weil ich nicht kochen konnte", wie die 56-Jährige erklärte.

Iris Klein über die Ehe mit Peter: "Das waren ja nicht 20 Jahre nur Horror"

Mit ihrem ersten Ehemann Jürgen Katzenberger hat Iris Klein insgesamt zwei Kinder, ihren Sohn Tobias und dessen jüngere Schwester Daniela Katzenberger, die ab 2009 als TV-Auswanderin bekannt wurde und so auch der Mutter den Weg ins Reality-TV ebnete. Nach der Scheidung von Jürgen Katzenberger im Jahr 1990 habe sie dann ihre Jugendliebe wiedergetroffen, berichtete Iris Klein weiter. "Er sagte, er will noch ein Kind, und vier Wochen später war ich dann schwanger. Ehemann Nummer zwei ist also Jennys Papa." Jenny Frankhauser, Danielas Halbschwester und längst ebenfalls Reality-TV-erprobt, wurde 1992 geboren.

Ehe Nummer drei war dann die mit Peter Klein, deren Scheitern seit den - widersprochenen - Fremdgeh-Vorwürfen gegen den Maler und Lackierer seit knapp einem Jahr Dauer-Schlagzeilenthema ist. Bei "Promi Big Brother" ließ sich dessen Noch-Ehe-Gattin nun aber zu einem überraschenden Geständnis verleiten: "Peter war der einzige Mann, den ich je geliebt hab'!" Als sie das aussprach, kamen Iris Klein im Sprechzimmer die Tränen: "Es war ja nicht alles schlecht. Das waren ja nicht 20 Jahre nur Horror."

Philo über Milski: "Der Mann steht halt kurz vor dem Ende"

Am Freitag steht im SAT.1-Haus ein besonderer Tag an: "Big Brother"-Urgestein Jürgen Milski feiert seinen 60. Geburtstag. Laut einer Sender-Ankündigung dürfen sich die Bewohnerinnen und Bewohner, die seit Tagen von Haferflocken und Wasser leben, auf ein Ende der unfreiwilligen Fastenzeit freuen. Mit Ende der Donnerstags-Show sollen sie Getränke und Kostüme erhalten, "um den Ehrentag der 'Big Brother'-Legende gebührend einzuleiten".

Einer freut sich schon jetzt auf den Ehrentag und denkt dabei vor allem an den Jubilar. "Das wäre schon cool! Der 60. Geburtstag im 'Knast' ist halt auch scheiße", will Philo dem Mitstreiter mit einer Überraschung den Tag versüßen. Er wolle "alles geben, dass wir irgendwas machen können". Die wenig schmeichelhafte Begründung des 41-jährigen Magiers: "Der Mann steht halt kurz vor dem Ende. Das kann jeden Moment vorbei sein. Gebt ihm doch einen Kuchen. Es wäre für mich auch voll okay, wenn nur er einen kriegt."