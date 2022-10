Heidi Klum hat ein Faible für ausgefallene Halloween-Kostüme. In diesem Jahr will das Model jedoch noch einen draufsetzen - und sich in einer "sehr klaustrophobischen" Verkleidung präsentieren. Ein Notarzt soll deshalb für Klums Sicherheit sorgen.

Gruselig, spektakulär, sexy: An Halloween wirft sich Topmodel Heidi Klum für ihre berühmt-berüchtigte Promiparty bereits traditionell in die ausgefallensten Kostüme. Die beiden vergangenen Jahre fiel die Party aufgrund der Corona-Pandemie ins Wasser, doch in diesem Jahr lässt es sich die 49-Jährige nicht nehmen, in eine aufwändige Verkleidung zu schlüpfen. Wie Klum nun in einem Interview mit dem US-Unterhaltungsmagazin "Entertainment Tonight" verriet, soll ihr diesjähriges Kostüm sogar so extravagant sein, dass sie einen Notarzt auf ihrer Party benötigt - für den Fall, dass sie unter dem Gewicht der Prothesen zu hyperventilieren beginne.

So zeigt sich Heidi Klum im Netz:

"Ich werde sehr klaustrophobisch sein", kündigte Klum an. "Aber ich will weder meine Halloween-Fans noch mich selbst im Stich lassen. Es ist jedes Jahr eine innere Herausforderung für mich, mir etwas Erstaunliches, etwas Unerwartetes einfallen zu lassen." Sie habe das Gefühl, dass ihr das dieses Jahr gelungen sei, "und jetzt hoffe ich einfach, dass es funktioniert." Um was es sich bei dem Kostüm genau handelt, bleibt vorerst Klums Geheimnis.

In der Vergangenheit war die "Germany's Next Topmodel"-Jurorin an Halloween bereits in den verschiedensten Aufmachungen zu sehen. Zu Klums legendärsten Kostümierungen zählen unter anderem ihr Auftritt als Jessica Rabbit und Fiona aus "Shrek".