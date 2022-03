Gefälschte Uhren und krumme Deals im Luxusdomizil? Die Gäste eines Kölner Hotels trauen ihren Ohren kaum, was ihnen der halbseidene Rezeptionist anbietet. Was sie nicht ahnen: Hinter der Maske verbirgt sich "Verstehen Sie Spaß?"-Lockvogel Giovanni Zarrella.

Zeitenwende bei "Verstehen Sie Spaß?": Nach elf Jahren hat Guido Cantz den Staffelstab an seine Nachfolgerin Barbara Schöneberger übergeben. Während für die Moderatorin "ein Kindheitstraum" in Erfüllung geht, beteuerte der SWR, seine Erfolgsshow in diesem Zug "erneuern und weiterentwickeln" zu wollen. Das Erfolgsrezept bleibt aber dasselbe, will heißen: Prominente Lockvögel führen Otto Normalverbraucher oder ahnungslose Stars hinters Licht.

Zu ihrem Auftakt als "Verstehen Sie Spaß?"-Moderatorin hat Barbara Schöneberger unter anderem Giovanni Zarrella und seine Ehefrau Jana Ina als Lockvögel engagiert. In einem Kölner Luxushotel begrüßt der ZDF-Moderator als halbseidener Rezeptionist Salvatore die Gäste - und dealt unter dem Tresen mit gefälschten Schicki-Micki-Uhren und dreht andere krumme Deals. Während so mancher Gast interessiert das Angebot von Salvatore beäugt, fragt eine Dame entrüstet: "Ist das legal?"

Auch Paola Felix und Hans Sigl bei Barbara Schönebergers Debüt mit dabei

Als dem forschen Italiener die Chef-Concierge Anna (Jana Ina) auf die Schliche kommt, scheint der Spuk vorbei. Als Entschuldigung winken den Gästen wegen der Unannehmlichkeiten Upgrades ihrer Zimmer. Die soll ausgerechnet Salvatore durchführen. Der Rezeptionist ergreift die Gelegenheit sogleich beim Schopfe und lässt erneut seinen Charme spielen, um ungewöhnliche Rabatte in dem luxuriösen Hotel anzubieten.

Die komplette Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" läuft am Samstag, 2. April, um 20.15 Uhr, in der ARD. Als weitere prominente Gäste begrüßt Barbara Schöneberger bei ihrem Debüt Showgröße Paola Felix, die Tik-Tok-Stars Lisa und Lena, Ex-Skirennläuferin Martina Ertl und Schauspieler Hans Sigl ("Der Bergdoktor").