Nanu, tritt Barbara Schöneberger etwa erneut vor den Altar? Bei Instagram postete die TV-Moderatorin nun ein Bild in einem prächtigen, weißen Brautkleid. Dabei konnte sie sich auf prominente Unterstützung verlassen.

In puncto Schlagfertigkeit macht Barbara Schöneberger in der deutschen TV-Landschaft so schnell niemand etwas vor. Auch wenn sie selten um einen kessen Spruch verlegen ist, über ihr Privatleben spricht sie in der Öffentlichkeit kaum. Die Tatsache, dass sie verheiratet ist, ist einer der wenigen Einblicke, den die 47-Jährige gewährt. Umso überraschender ist nun ein Post, den Schöneberger bei Instagram absetzte. Das Bild zeigt sie in einem prächtigen, blütenweißen Brautkleid - und sie ist nicht alleine. Neben ihr posiert RTL-Gesicht Frauke Ludowig in ähnlichem Aufzug.

"Ja, ich will", kommentierte Schöneberger das Motiv scherzhaft. Gleichzeitig lieferte sie die Erklärung mit, weshalb sie sich gemeinsam mit der "Exklusiv"-Moderatorin so in Schale geworfen hat; "Diesen Satz durfte ich sagen dank 'Barbara'-Magazin." Auffällig kommt auch das zweite Bild daher, das Barbara Schöneberger postete. Es zeigt erneut die beiden Damen, allerdings im totalen Kontrast zum schicken Auftreten des ersten Motivs. Stattdessen bildet die Schwarz-Weiß-Aufnahme Ludowig und Schöneberger ab, während sie genüsslich einen Schluck aus einer Bierflasche nehmen.

In der Kommentarspalte überschlugen sich die Fans von Barbara Schöneberger beinahe. Eine Nutzerin schrieb: "Wie geil seid ihr denn bitte drauf, ich liebe es!" Eine andere lobte: "Zwei unglaublich starke Frauen! Mega Bilder." Eine weitere Userin vermutete: "Die Fotos sind sensationell. War bestimmt ein lustiges Shooting."