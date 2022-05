Bei GNTM geht es ums Einzug ins Halbfinale: Beim großen Cover-Shooting für die deutsche "Harper's Bazaar" in der kalifornischen Wüste lüftet Best Ager-Model Lieselotte ihr Beauty-Geheimnis. Für eine andere Blondine läuft es weitaus weniger geschmeidig.

Endspurt! In Folge 15 von "Germany's next Topmodel" (donnerstags, 20.15 Uhr, ProSieben) kämpfen noch sieben Models um den Titelgewinn. Diese Woche geht es um den Einzug ins Halbfinale. In einer Wüstenlandschaft in Kalifornien warten neben Heidi Klum auch die Chefredakteurin der deutschen "Harper's Bazaar", Kerstin Schneider und ein paar ungelenke Gesellen aus Metall. Beim Cover-Shooting müssen die Kandidatinnen an der Seite von Robotern alias "Aliens" posieren.

Kerstin Schneider: "Aliens sind auf der Erde gelandet und lernen die Menschen kennen." Noëlla quatscht ihren Alien gleich auf Französisch zu: Sie soll ihm erklären, was weiblich ist: "Kennst du Boobies und Ass?", fragt sie. Während das Cover-Foto der 25-Jährigen schnell im Kasten ist, braucht Vivien viel Zeit. Kerstin Schmidt ist skeptisch: "Das wird sehr schwierig, Heidi", ahnt sie.

Luca kämpft mit direktem Sonnenlicht und ihren "fast weiß-blauen Augen", überzeugt am Ende jedoch sowohl die Chefredakteurin als auch Heidi: "Du siehst manchmal aus wie Nicole Kidman", lobt die 48-Jährigen ihren Schützling und präzisiert, "also, die junge Nicole Kidman".

Lieselotte versprüht Pippi-Langstrumpf-Vibes

Auftritt Lieselotte: Die 66-Jährige trägt ein traumhaftes Designerkleid von Valentino: "So ein teures Kleid! Ich trage eine schwere Last", scherzt sie. Während die anderen Kandidatinnen wegen des Cover-Shootings vor Nervosität kaum geradeaus gucken können, bleibt Lieselotte gewohnt cool und trägt ihre "Es gibt Wichtigeres im Leben"-Einstellung demonstrativ zur Schau - sehr zum Unverständnis von Konkurrentin Anita (21): "Ich bin schockiert, dass es ihr so gar nichts ausmacht!"

Doch "Harper's-Bazaar Deutschland"-Chefin Schneider gefällt die unangestrengte Attitüde der 66-Jährigen. "Sie ist ein bisschen so: Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt - Pippi Langstrumpf", sagt sie. Als Lieselotte die englischen Anweisungen von Fotograf Regan Cameron nicht gleich versteht, antwortet sie: "Ja, ja, ja... I have to look in the Dingsbums".

Lieselotte-Fangirl Heidi freut sich einen Ast und will von der Best Agerin aber unbedingt noch eins wissen: "Lieselotte, verrätst du uns dein Beauty-Geheimnis?" Sie sei ganz neidisch auf die makellose Haut der 66-Jährigen. Lieselotte ist um eine ungewöhnliche Antwort natürlich nicht verlegen: "Birkencreme, Heidi!", sagt sie lachend. Wäre das auch geklärt. Nach dem gelungenen Shooting und positivem Feedback ist Lieselotte euphorisiert: "Das ich das in meinem Alter noch erleben darf, danke schön", strahlt sie.

Tanzen wie Ava Max

Stressig wird jedoch die Challenge: Die Kandidatinnen müssen eine komplexe Tanz-Choreographie zu Ava Max' "The Motto" einstudieren. "Das geht gar nicht. Ich kann mir das ja nicht merken", hadert Lieselotte mit der Aufgabe. Auch aber Vivien, die lange Ballett getanzt hat, kommt an ihre körperlichen Grenzen: "Das Teaching war für mich die Hölle. Ich dachte wirklich, ich sterbe da und kotze gleich auf die Terrasse", stöhnt die 22-Jährige. Von der Konkurrenz wird die erschöpfte Kandidatin weitgehend ignoriert. "Die Einzige, die auf mich geachtet hat, war Lieselotte", hat Vivien bemerkt. Zum Dank dafür übt sie die Choreo Schritt für Schritt mit Lieselotte ein.

Mit Erfolg: Beim Elimination Walk, der dieses Mal aus dem einstudierten Tanz und einem Catwalk besteht, überzeugt das älteste noch verbliebene Model bei GNTM neben Heidi Klum und Kerstin Schneider auch Gastjurorin Ava Max. Deren Kompliment kommt bei Lieselotte jedoch erst nicht an. "Ava, ich habe das nicht verstanden", hakt sie nach. Ava Max hatte in ihrer Muttersprache Englisch mit Lieselotte gesprochen.

Vivien weint nach Knallhart-Kritik: "Das war ein richtiger Schock!"

Doch ein Wermutstropfen trübt die Freude der Seniorin über ihren Einzug ins Halbfinale: Während sie weiterkommt, schmeißt Heidi ihre neu gewonnene Freundin Vivien raus. Die 22-Jährige sei im direkten Vergleich beim Shooting und Walk abgefallen. Sie sei "leider nicht überzeugt gewesen", moniert Kerstin Schmidt das Auftreten der Blondine. "Du bist so ein hübsches Mädchen, aber ich glaube, du hast nur einen Gesichtsausdruck."

Leider ist der extrem unterstützende Fotograf nicht mehr vor Ort, der diese unnötig harte Aussage hätte einordnen können. Vivien ist am Boden: "Das war ein richtiger Schock!", sagt sie mit Tränen in den Augen. Ins Halbfinale (17.05.) ziehen neben Lieselotte also Anita (21), Luca (20), Noëlla (25) sowie das Mutter-Tochter-Duo Martina (50) und Lou-Anne (18) ein.