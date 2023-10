Ungewöhnlicher Auftritt von Jack Black: Bei einer Spendenaktion für die Betroffenen des Hollywood-Streiks entledigt sich der Musiker (beinahe) aller Klamotten. Dann schmetterte er einen der bekanntesten Hits von Taylor Swift.

Wann der Autorenstreik in Hollywood zu Ende gehen wird, ist weiter nicht abzusehen. Trotz der heiklen Lage sorgte Jack Black auf einer Spendenveranstaltung für die US-amerikanische Gewerkschaft für Film- und Fernsehschaffende, SAG-AFTRA, für Heiterkeit. Wie Videomitschnitte, die auf X (ehemals Twitter) und YouTube nach der Veranstaltung kursierten, zog der Sänger und Frontmann von Tenacious D auf der Bühne blank.

Demnach entledigte sich der 54-Jährige beinahe all seiner Klamotten, einzig seine Unterhose behielt Black an. Danach streifte er im Rahmen seiner Stand-up-Comedy-Show bei der Veranstaltung "Give Back-ular Spectacular!" über die Bühne und musterte die jubelnde Menge. Dann hielt er ein Mikrofon in die Menge und erkundigte sich, ob die Zuschauerinnen und Zuschauer einen Wunsch an ihn hätten. Als sich ein Zuschauer einen Song wünschte, entgegnete ihm Jack Black: "Den kenne ich. Aber den kann ich nicht spielen. Wir sind im Streik."

Letztlich ließ sich Black dann aber doch zu einem Ständchen hinreißen: "Jeder kennt dieses verdammte Lied." Danach setzte der "School of Rock"-Star zur Darbietung des Taylor-Swift-Evergreens "Anti-Hero" an: "It's me, hi, I'm the problem, it's me." Seinem Gesang verlieh Black dabei mit energischen Tanzschritten Ausdruck - weiterhin nur mit Unterhosen bekleidet. Selbst ein Texthänger brachte ihn nicht aus dem Konzept, stattdessen ersetzte er die echten Songzeilen mit Kauderwelsch.