2022 sorgte Will Smith bei den Oscars für Schlagzeilen, als er Chris Rock nach einem Witz über seine Frau Jada geohrfeigt hatte. Nun ist klar: Das Paar war zu diesem Zeitpunkt bereits getrennt, was die Schauspielerin in ihrem neuen Buch "Worthy" enthüllte.

Vergangenes Jahr gewann Schauspieler Will Smith nicht nur den Oscar als bester Hauptdarsteller, sondern sorgte auch für den Aufreger des Abends: Als sich Chris Rock über die Alopezie (krankheitsbedingten Haarausfall) von Smiths Gattin Jada Pinkett Smith lustig machte, stürmte dieser die Bühne und ohrfeigte den Comedian. "Halte den Namen meiner Frau aus deinem Mund", schrie er. Jetzt wurde allerdings enthüllt, dass die Smiths während des Vorfalls schon längst kein Paar mehr waren.

Die Trennung machte die 52-Jährige in ihrem Buch "Worthy" (Erscheinungsdatum: 17. Oktober) öffentlich, wie das "People"-Magazin berichtet. Im Kapitel "The Holy Joke, the Holy Slap, and Holy Lessons" schildert sie ihre Sichtweise auf die Oscar-Ohrfeige. Zunächst habe sie gedacht, es sei "ein Sketch". "Erst als Will Chris von seinem Sitz aus anschreit, wird mir der Ernst der Lage klar - und nein, das war kein Sketch", schreibt die 52-Jährige.

Scheidung ist für Will und Jada Pinkett Smith kein Thema

Zudem verriet die Schauspielerin in einem NBC-Interview, dass das Paar sei 2016 "völlig getrennte Leben" führe. Sie seien nicht geschieden und eine Scheidung sei vorerst nicht in Planung. Aber "eine Menge Dinge" hätten zum Aus ihrer Liebesbeziehung geführt. "Ich glaube, wir steckten beide noch in unserer Fantasie fest, wie der andere sein sollte", erklärte sie laut "People" am Mittwoch gegenüber "Today". Die "Bad Moms"-Darstellerin fügte hinzu, dass sie "ein Versprechen gegeben hat, dass es nie einen Grund für uns geben wird, uns scheiden zu lassen".

Trotz des Liebes-Aus fühle sie sich mit Will Smith noch immer tief verbunden, wie Jada Pinkett Smith dem "People"-Magazin schilderte: "Wir haben wirklich viel zusammen gemacht. Wir haben einfach eine tiefe Liebe füreinander und wir werden herausfinden, wie das für uns aussieht."

Will und Jada Pinkett Smith heirateten 1997 und haben zwei gemeinsame Kinder. Ihr Sohn Jaden kam 1998 zur Welt, Tochter Willow zwei Jahre später. Aus seiner vorherigen Ehe mit Sheree Zampino stammt Sohn Trey Smith.