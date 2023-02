Emotionaler Moment beim "perfekten Dinner" in Magdeburg: An Tag 4 bereitet Caro (30) ihr erstes selbstgeschossenes Wild zu. Doch Stolz und Freude schwinden mit dem ersten Bissen des Rehbratens ...

Caro, die heutige "Dinner"-Gastgeberin hat einen Abschluss in Landwirtschaft, arbeitet als Verkaufsleiterin für Düngemittel und lebt mit Freund und Dackel in einem uralten Gehöft etwas außerhalb von Magdeburg. "Mein Hobby ist die Jagd", und das wird sich in Caros "perfektem Dinner" widerspiegeln. "Abwurfstangen von einem Rehbock habe ich mit eingebaut", zeigt sie die Tischdeko. "Mein erstes Tier habe ich erst vor kurzem erlegt, das ist erst ein paar Wochen her. Das kommt heute Abend auch gleich auf den Tisch." Denn es gibt:

Vorspeise: Forelle

Hauptspeise: Reh / Schokolade / Wirsing

Nachspeise: Karamelltorte

"Caro ist mein Geheimfavorit. Ich glaube, die wird uns heute richtig umhauen", erwartet Paul (32) Haute Cuisine. "Das wird eine Geschmacksexplosion mit dem Reh, das wird super sein", hat er eine sehr genaue Vorstellung von der Hauptspeise. "Is' ganz geil alles", freut sich auch Michelle (30) schon aufs Essen.

Beim Anschnitt sah der Braten noch gut aus

Ein Forellen-Rahmsüppchen mit viel Sahne eröffnet das Dinner. "Selber geräuchert?", rechnet Paul mit einem Ja. Doch Caro schüttelt den Kopf: "Ich musste auf die fertigen Forellenfilets zurückgreifen, weil ich geräucherte Forelle hätte vorbestellen müssen. Und das wusste ich nicht." Paul schmeckt's trotzdem: "Die Suppe war super. Die war cremig, die war rund abgeschmeckt." Sören (38) findet nur einen Makel: "Einziges Manko: nicht richtig heiß."

Um ihren Rehbraten kümmert sich Caro mit Hingabe. "Er sieht super aus", seufzt sie erleichtert beim Anschneiden des Bratens. "Wer hat das Reh erlegt?", will Ina (36) wissen. Caro erzählt voller Stolz: "Mein erstes Reh!" Paul honoriert die Besonderheit: "Was für eine Ehre! Dankeschön!" Caro liefert noch mehr Details: "Es ist ein Schmalreh, also ein junges, weibliches Stück. Theoretisch besonders zart."

Caro ist enttäuscht: "Ich bin ein bisschen frustriert"

Durch das Warmhalten im Ofen ist es jedoch zäh geworden. "Ist mir nicht gelungen", kaut Caro enttäuscht auf ihrem Stück Fleisch herum. "Boah, ist das furchtbar!" Paul seufzt: "Das hat mir so leid getan. Ich hätte es ihr gegönnt, das hätte das mega Ding sein können." Ina hat ebenfalls Mitleid: "Ich glaube, für sie war das sehr emotional, umso mehr hat sie sich geärgert, dass es nicht on point war."

"Oho! Aha! Soso!", hebt die Karamelltorte nach einem alten Familienrezept dann aber die Stimmung. "Das ist schön, dass man die ganzen Tortenrezepte von den anderen kennenlernt", lacht Sören, der ebenfalls seine traditionellen Familienkuchen servierte.

"Ich bin tatsächlich ein bisschen frustriert", ärgert sich Caro trotzdem noch immer über das misslungene Reh. Ina bemerkt die Schwingungen: "Für mich war es heute leider nicht das perfekte Dinner. Nicht, weil das Reh zu trocken war, sondern weil mir Caro zu angespannt und zu fokussiert auf das Essen war." Mit 29 Punkten landet Caro neben Sören auf dem vorerst letzten Platz.