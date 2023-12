The Rolling Stones, die erstmals seit 18 Jahren wieder ein Album mit frischem Songmaterial herausbringen. Depeche Mode, die ihr erstes Album als Duo veröffentlichen. Und Metallica, die zu Hochform auflaufen: Das sind die erfolgreichsten Alben des Jahres 2023 in Deutschland.

Keine Überraschung: Die Rolling Stones stellen mit "Hackney Diamonds" das Album des Jahres 2023. Auf den Plätzen tummeln sich weitere Musiklegenden, ein Deutschrapper, der letztes Jahr den Mainstream-Durchbruch schaffte, sowie die neue "Queen of Pop". Das sind die fünf meistverkauften Alben des Jahres in Deutschland.

The Rolling Stones - Hackney Diamonds

Über 60 Jahre Bandgeschichte. Aber auch: 18 Jahre seit dem letzten Langspieler mit neuen Songs. Eine verdammt lange Zeit. Man hatte bei dieser Platte mit vielem rechnen können. Dass sie weltweit die Charts stürmen, dass "Hackney Diamonds" zum meistverkauften Album des Jahres in Deutschland wird, kam sicher für niemanden überraschend.

Man hätte sich auch nicht gewundert, wenn die Stones wieder ein "Ganz okay"-Album herausbringen, so wie es "A Bigger Bang" (2005) damals war. Dass sie mit maximaler Routine das tun, was die Plattenfirma, die Fans, die Konzertveranstalter eben erwarten. Ein neues Album hätte auch einigermaßen peinlich werden können, so wie schon viele legendäre Rock-Oldies peinliche späte Platten veröffentlicht haben. Das hingegen hatten im Vorfeld nur wenige ernsthaft erwartet: dass die Rolling Stones eines der besten und großartigsten Rockalben 2023 veröffentlichen.

Ein zackiges Gitarrenriff, ein treibender Beat und Mick Jagger, der sich wundert: Warum sind alle nur so wütend? Mit "Angry" legen die Stones einen furiosen Start auf dieser Platte hin, ein zeitloses, energiegeladenes, wunderbar rau produziertes Stück Rock'n'Roll aus dem höchsten Regal. Die Rolling Stones in Bestform, enorm spielfreudig, und so machen sie - bis auf ganz wenige Durchhänger - über die gesamte Albumlänge (zwölf Songs, 48 Minuten) weiter. Viel klassischer Stones-Rock, mitreißend, groovig, funky, sexy. Ein bisschen Soul und Gospel ist auch dabei und dann, vor allem in der zweiten Albumhälfte, auch wieder eine große Portion Blues.

Mit "Hackney Diamonds" liefern die Rolling Stones ihr bestes Album seit vielleicht 30 Jahren. Andrew Watt, ein erst 33 Jahre alter Produzent, der aber auch schon mit Iggy Pop und Ozzy Osbourne arbeitete, half ihnen dabei, den alten, wilden Stones-Spirit auszuleben. Und dann sind da auch jenseits von Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood einige große Namen. Paul McCartney spielt Bass auf zwei Songs, Elton John ist ebenfalls zweimal als Gastmusiker dabei, Lady Gaga und Stevie Wonder wirken bei "Sweet Sounds Of Heaven" mit, einer erstklassigen Rhythm-and-Blues-Nummer von über sieben Minuten. Auch der 2021 verstorbene Stones-Drummer Charlie Watts und der 1993 ausgestiegene Bill Wyman sind auf "Hackney Diamonds" zu hören. Ganz groß, das alles.

Depeche Mode - Ghosts

"Memento Mori" ("Sei dir deiner Sterblichkeit bewusst") - ob Depeche Mode diesen Albumtitel wohl vor drei, vier Jahren auch schon so gewählt hätten? 2023 passte "Memento Mori" natürlich. Nicht nur der Titel, sondern die ganze Platte ließ sich als Abschiedsgruß lesen. Andy Fletcher, der über vier Jahrzehnte zur Kernbesetzung von Depeche Mode gehörte, starb überraschend im Mai 2022. Erst einige Monate später entschieden sich Dave Gahan und Martin Gore, zu zweit weiterzumachen. Im Oktober kündigten sie schließlich neue Musik an.

Depeche Mode nach so vielen Jahren nicht mehr als Trio, sondern als Duo - ist jetzt alles anders? Eher nicht. Depeche Mode klingen auf "Memento Mori" immer noch zu 100 Prozent nach Depeche Mode. Was aber womöglich auch daran liegt, dass die Arbeiten am 15. Langspieler bereits in der Frühphase der Corona-Pandemie begannen, also einige Zeit vor Fletchers Tod. Sein Geist ist in diesen zwölf Songs jedenfalls sehr präsent, auch weil Gahan und Gore spürbar noch viel von ihrem Schmerz mit in die finalen Songs getragen haben.

Die erste Single "Ghosts Again" erzählte bereits bildreich von Vergänglichkeit, vom ewigen Kommen und Gehen. Ähnliche Themen dominieren auch den Rest der Platte. Wo die Musik von Depeche Mode sonst ohnehin schon düster war, kippt sie auf "Memento Mori" ins Morbide - ein schwerer und doch unwiderstehlicher Synthpop-Totentanz. Der erste Song "My Cosmos Is Mine" geht nicht sofort ins Ohr, dann aber gewaltig. Ähnliches gilt für das gesamte Album, das sowohl Kritiker als auch Fans restlos begeisterte, die ihren Helden ohnehin immer treu sind: "Ghosts" schaffte es in den deutschen Jahres-Albumcharts auf Platz zwei.

Metallica - 72 Seasons

Auch diese Legenden meldeten sich 2023 zurück: "72 Seasons" war das insgesamt elfte Studioalbum und das erste seit "Hardwired ... To Self-Destruct" (2016). Zwölf Songs, 77 Minuten knackig produzierter, urgewaltiger Heavy Metal und ein sehr spezieller Blick zurück. Die "72 Seasons" stehen für 72 Jahreszeiten, wie James Hetfield im Vorfeld der Veröffentlichung erklärte. Es gehe um "die ersten 18 Jahre unseres Lebens, in denen unser wahres oder falsches Selbstbild geprägt wird".

Auf "72 Seasons" hört man dementsprechend eine Band, die zwar im Lauf ihrer Karriere oft ihre Identität gewechselt hat, aber inzwischen klar erkennen kann, was funktioniert und was nicht. Das facettenreiche "If Darkness Had A Son" ist dafür beispielhaft, es ist ein Track, der verschiedene Metallica-Epochen referenziert. Man fühlt sich zunächst an den Alternative-Metal von "Load", dann an die an Prog-Strukturen von "One" und schließlich an das "Hardwired ..."-Highlight "Spit Out the Bone" erinnert.

Metallica hatten offensichtlich Spaß daran, sich einmal mehr in Thrash-Riffs zu stürzen - nicht ohne dabei aber auch die eigenen Grundüberzeugungen zu prüfen und infrage zu stellen. Dementsprechend wohlwollend fiel auch das Urteil der Kritiker über "72 Seasons" aus, viele lobten das Album als eines oder gar das beste seit 25 Jahren. Auch die Fans waren und kauften begeistert - Platz drei im Jahreschart-Ranking.

Apache 207 - Gartenstadt

Apache 207, der neueste Deutschrap-Hype nach Capital Bra, bevor dann übermorgen wieder jemand anders gefeiert wird? So konnte man vielleicht noch vor zwei, drei Jahren denken. Sein "Roller" ist aber immer noch da, übertrumpfte einen uralten Chartrekord von Wham! und "Last Christmas" (über 161 Wochen in den Charts).

Derweil ließ Apache 207 zuletzt schon wieder den nächsten Megahit aufsteigen. "Komet", der gemeinsame Titel mit Deutschrock-Legende Udo Lindenberg, ist der meistverkaufte Song des Jahres und brach ebenfalls Rekorde - kein Titel stand in den GfK-Charts häufiger auf der Eins. Das ist alles schon ziemlich irre, und doch, man weiß es ja inzwischen: "Apache bleibt gleich." Das unterstrich auch sein zweites reguläres Album, "Gartenstadt", das im Jahresranking Platz vier belegt.

"Apache bleibt gleich", dieses inzwischen fast schon ikonische Songzitat lässt sich in vielerlei Hinsicht auf den Zwei-Meter-Hünen anwenden, der mit seiner langen schwarzen Mähne so überhaupt nicht aussieht wie der typische Deutschrap-Star. Als Typ hat er sich trotz seines enormen Erfolges kaum verändert, auch musikalisch steht er mit "Gartenstadt" weiterhin über den Dingen.

Rap, Pop, House und Rock, bissige Kampfansagen und sehnsuchtsvolle Straßenromantik mit vielen weichen Momenten: Bei so einem wilden Mix würden sich viele andere HipHop-Größen künstlerisch den Hals breche. Der Eindruck, dass sich Apache 207 irgendwo auch nur im Ansatz verheben würde, entsteht aber nie. Vielleicht auch, weil "Gartenstadt" ein Stück weit Heimspiel ist: Die Platte ist dem gleichnamigen Ludwigshafener Stadtteil gewidmet, in dem Volkan Yaman aka Apache 207 aufwuchs.

Taylor Swift - 1989 (Taylor's Version)

Die erfolgreichste Konzertreihe aller Zeiten, Tourneestädte, die von Taylor Swifts Besuch wirtschaftlich so sehr profitieren, dass ein eigener Begriff ("Swiftnomics") dafür erfunden wird, ihre Beziehung zu Football-Star Travis Kelce, die Ernennung zur "Time"-Person des Jahres: Wer Anfang des Jahres dachte, der Hype um Taylor Swift könne nicht mehr größer werden, sieht sich jetzt getäuscht.

Nur ein weiteres unglaubliches Zeichen ihres Erfolgs: Die Musikerin landete mit "1989 (Taylor's Version)" auf Platz fünf der deutschen Jahresalbumcharts. Sie verkaufte davon mehr Exemplare als Herbert Grönemeyer mit seinem neuesten Werk "Was los ist". Und das mit einem "alten" Album, das sie - wie zuvor bereits bei mehreren ihrer Werke - aufgrund von Rechtefragen neu einspielte.

Der erneute Erfolg kam aber nicht von ungefähr: "1989" stellte 2014 tatsächlich eine Art Neustart für die US-Sängerin dar, mit dem Album vollzog sie endgültig den Wandel von der Country-Prinzessin zum globalen Popstar. Mithilfe von Co-Songwritern und Produzenten wie Max Martin (Britney Spears, Pink, Katy Perry), Ryan Tedder (Adele, Beyoncé) und Jack Antonoff (Fun, Sara Bareilles) setzte Swift voll und ganz auf massenkompatiblen, höchst eingängigen Synthie-Pop, die Singles "Shake It Off", "Blank Space" und "Bad Blood" stürmten bereits damals weltweit die Charts.

Auf "1989 (Taylor's Version)" kamen nun fünf neue Songs aus den damaligen Aufnahmesessions dazu, die eine willkommene Ergänzung sind: Das nachdenkliche "'Slut!'" ist eine Abrechnung mit den Yellow-Press-Medien, von denen sie - schon damals - Slutshaming erfahren hat. Im hymnischen "Is It Over Now?" glitzern die Synthies und untermauern ihren Anspruch, die neue Queen of Pop zu werden. Dass sie es heute ist, daran kann längst kein Zweifel mehr bestehen.