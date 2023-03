Wer wird der neue James Bond? Wer ist zukünftig Teil des Casts? Wann ist die große Bekanntgabe? Fragen über Fragen, die seit dem letzten "James Bond"-Teil mit Daniel Craig gestellt werden. Unter anderem wurden "Luther"-Darsteller Idris Elba, Taron Egerton ("Kingsmen", "Rocketman") und Regé-Jean Page ("Bridgerton") als neue 007-Darsteller gehandelt, die Schauspieler dementierten aber bislang alle Spekulationen. Nun wurde der Name einer Komikerin in den Raum geworden, die die berühmte Spionagechefin M in der Reihe spielen und damit die Nachfolge Ralph Fiennes antreten soll.

Laut der britischen Boulevardzeitung "The Sun" soll die britische Schauspielerin und Komikerin Daisy May Cooper in die Rolle der Bond-Chefin schlüpfen und im Gespräch sein. Die Macher der Filmreihe sollen sich dadurch erhoffen, dass die 36-Jährige der Figur eine "lustige und schrullige Note" verleiht, wie "The Sun" unter Berufung auf eine nicht näher genannte Quelle berichtet. Des Weiteren heißt es, dass die Besetzungsgespräche mit Phoebe Waller-Bridge stattgefunden haben sollen, die als Drehbuchberaterin beim letzten Bond-Abenteuer "No Time To Die" mitwirkte.

Wird der neue Bond lustiger als sein Vorgänger?

Wie "The Sun" berichtet, soll ein Insider verraten haben: "Daisy ist eine enge Freundin von Phoebe, deren Mitwirkung in Bond ein solcher Erfolg war, dass es zu einem unwahrscheinlichen Gespräch kam. Plötzlich war das Produktionsteam begeistert von der Aussicht, M wirklich in eine andere Richtung zu lenken." Weiter: "Die Dynamik zwischen Bond und M ist das Herzstück der Filme. Das eröffnet die Möglichkeit, dass es in Zukunft etwas leichter und komödiantischer zugehen wird - und das wird sich natürlich auch auf die Richtung auswirken, in die der neue 007 geht."

Daisy May Cooper ist bislang vor allem in ihrer britischen Heimat bekannt, für ihre Rolle in der BBC-Sitcom "This Country" wurde sie 2018 mit dem BAFTA-TV-Award als beste Schauspielerin in einer Komödie ausgezeichnet. Aktuell spielt die 36-Jährige eine Hauptrolle in der BBC/HBO-Koproduktion "Rain Dogs".