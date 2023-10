Engländer Carl (50) will beim "Perfekten Dinner" das Image der englischen Küche pimpen und hat sich dafür ein spektakuläres Motto überlegt: "James Bond". Das soll an Tag 4 der Mannheim/Heidelberg-Woche außerdem über seine mäßigen Kochkünste hinwegtäuschen ...

"Ich glaube, die werden mir nicht böse sein, wenn nicht alles perfekt ist", spürt Carl keinen großen Druck vonseiten seiner "Das perfekte Dinner"-Gäste. Trotzdem versucht er, den schlechten Ruf der englischen Küche zu bessern: "Ich pimpe das einfach ein bisschen, vielleicht schmeckt es den Leuten dann doch."

Der selbssttändige Stuckateur schätzt seine Kochkünste im Vergleich zu den hervorragenden Menüs der Vortage ein: "Ich glaube, ich bin die Wild Card." Als ehemaliger Club-Betreiber hat sich Carl in seinem Partykeller in Edesheim ein Pub mit großer Bar eingerichtet. Dort baut er für den Abend ein kleines Casino mit Roulettetisch auf, passend zu seinem Motto "James Bond". Dazu kredenzt er folgende Speisen:

Vorspeise: Muscheln

Hauptspeise: English Pie, Honig-Salz-Karotten, Kartoffelbrei, Jus

Nachspeise: Banoffee Pie, Vermouth Espresso

Gerhard (54) vermutet: "Der Carl wird uns wahrscheinlich alle sprachlos machen." Das macht er tatsächlich mit seinem Motto. "Ahhh", freuen sich Ella (42) und Heidi (53) auf einen eleganten Abend mit Dresscode Black Tie. "Ich werde ein Cocktailkleid tragen", überlegt sich Ella. "Ich könnte meinen Schottenrock anziehen", nutzt Gerhard die Gelegenheit für mehr Beinfreiheit.

Carls Taktik: die Gäste abfüllen

Im Hof wird der rote Teppich ausgerollt und der Union Jack gehisst. Carl ist begeistert von den Outfits seiner Gäste: "Super Bond-Frauen! Du mit deinem schottischen Kilt, perfekt, passt, Sean Connery." Ein Martini zur Begrüßung startet den launigen Abend. Der steigt Ella sofort zu Kopf: "Ich weiß nicht, ob das Taktik war, dass er uns gleich am Anfang abfüllen wollte."

Dann gibt's endlich auch was zu Essen. "Oh Wow! Sieht sehr gut aus", kommentiert Ella die Schüssel mit neuseeländischen Muscheln und gerösteter Zitrone. "Das sind sehr, sehr, sehr tolle Muscheln", stimmt Heidi zu. "Tip top", meint Gerhard. Das Schöne: Schmecken tun sie auch! Einzig ein Hauch Knoblauch fehlt. Zwischen Vor- und Hauptspeise dürfen die Gäste im Keller dann "Casino Royale" nachspielen. "So eine richtige Abstürzbude", gefällt Gerhard die Pub-Atmosphäre.

Hackfleisch ist "die leichteste Variante"

Es geht weiter mit Pie und Kartoffelbrei. Carl gesteht: "Ich habe mich für Hackfleisch entschieden, weil es die leichteste Variante ist." Heidi meint: "Hackfleisch ist für mich jetzt keine Speise, die ich in so einem Menü einbringen würde." Gerhard versteht zumindest die englische Seele: "Ich fand es okay, aber es war sicherlich nicht der Burner." Sein Highlight: "Die Jus." Ella formuliert es positiv: "Ich freue mich, dass du uns etwas Authentisches präsentiert hast."

Das Dessert: Banoffee Pie und Vermouth Espresso. "Das schmeckt wie Bananen-Split", löffelt Tobias (37) das Törtchen. Heidi vermisst den Toffee-Geschmack: "Der Nachtisch war nicht meins." Ella hat wieder ein besonderes Lob parat: "Ich liebe bodenständige Küche, und ich liebe es, es so portioniert auf den Teller zu bekommen, dass ich das auch aufessen kann."

"Es war ein schöner Abend. Er hat alles gut gemacht und er war wirklich sehr bemüht", fasst Heidi das Dinner zusammen. Mit 32 Punkten landet Carl vorerst auf dem dritten Platz.