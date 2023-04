Als Medienmogul Logan Roy in der HBO-Serie "Succession" begeistert Brian Cox Fans und Kritiker. Für eine Gameshow rund um Geheimagent 007 alias James Bond wird der charismatische Schotte nun in die Rolle eines Bösewichts schlüpfen, in dessen Hände die Aufgaben sowie Schicksale der Kandidaten liegen.

Auch in der vierten und letzten Staffel der Serie "Succession" ist es schwer, sich dem hochintelligenten und genauso egozentrischen Medienmogul Logan Roy zu entziehen. Die von HBO produzierte, hierzulande bei Sky zu sehende, Satire gilt als eine der besten Serien der letzten Jahre. Dass Logan Roy, der sich mit seiner Familie einen zunehmend eskalierenden Streit um das Erbe des Familienimperiums liefert, so eine erinnerungswürdige Figur ist, liegt nicht zuletzt an dem Mann, der ihn verkörpert: Brian Cox.

Auch die Bösewichte der "James Bond"-Filme bleiben dem Publikum zumeist noch lange nach dem Abspann im Gedächtnis. Und in einem gewissen Sinne reiht sich Cox nun in ihre Reihe ein. Allerdings spielt der schottische Schauspieler nicht den Bösewicht des neuen regulären "Bond"-Streifens; er wird in einem anderen Kontext als Bösewicht im James-Bond-Universum auf den Plan treten.

Wie der Streamingdienst Prime Video nun bekannt gegeben hat, wird Cox in der Bond-Gameshow "007's Road to a Million" den mysteriösen "Controller" mimen, einen diabolischen Schurken, der Spaß daran findet, den Kandidaten das Leben schwer zu machen. Diese treten in Zweierteams gegeneinander an, um eine Million Pfund zu gewinnen - und die befinden sich ausgerechnet in den Händen des "Controllers".

Gedreht an ikonischen Schauplätzen der Bond-Filme

Gedreht wird "007's Road to a Million" auf der ganzen Welt, vornehmlich an ikonischen Schauplätzen der "James Bond"-Saga. Dort müssen die Kandidaten Hindernisse überwinden und Fragen beantworten, um Hinweise zur nächsten Herausforderung auf dem Weg zur Million freizuspielen. Ob Brian Cox sich hier ähnlich beeindruckend als Strippenzieher hinter den Kulissen inszenieren wird, wird sich noch in diesem Jahr zeigen: Die Show soll noch 2023 an den Start gehen.