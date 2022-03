Ein knappes Jahr nach dem Kauf des James Bond-Studios MGM bringt Amazon das erste Entertainment-Produkt rund um den Geheimagenten seiner Majestät zu seinem Streamingdienst Prime: Es handelt sich - nicht jeder hätte das erwartet - um eine Reality-Show mit spektakulären Schauplätzen.

Für 8,45 Milliarden Dollar hatte Amazon im Mai 2021 das Hollywood-Studio Metro Goldwyn Mayer übernommen. MGM hält unter anderem die nicht ganz unbedeutenden Rechte an der James-Bond-Filmreihe. Aus dieser Marke will Amazon nun erstmals Kapital schlagen - in Form einer Reality-Show. Bei "007's Road to a Million" handelt es sich um eine Art Wettrennen um die Welt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer kämpfen in Zweierteams um den Hauptgewinn in Höhe von einer Million britischen Pfund. Besonders verfangen sollen dabei die Drehorte, denn es soll sich dabei um berühmte - und reichlich vorhandene - Schauplätze aus den 007-Filmen handeln. Gefordert wird von den Teilnehmenden Intelligenz, Geschick und Ausdauer. Die Lösung der Aufgaben führt jeweils zum nächsten Ort. Das Ganze als James-Bond-Schnitzeljagd zu bezeichnen, wäre wohl nicht ganz falsch.

Das Realiy-Format wird von der britischen Firma 72 Films ("The Rise of the Murdoch Dynasty", "All or Nothing: Tottenham Hotspur") produziert. Barbara Broccoli und Michael G. Wilson werden neben MGM Television und Bond guardians als verantwortliche Produzenten genannt. Allerdings soll das Projekt älter sein als der Mega-Deal zwischen Amazon und MGM.

Die Verantwortlichen betonen, dass man bereits seit vier Jahren an der Idee einer Bond-Show arbeite. Unabhängig davon wird es sich Amazon wohl nicht nehmen lassen, früher oder später auch fiktionale Bond-Adaptionen oder Spin-offs beispielsweise im Serienformat auf den Markt bringen wird. Dazu gibt es momentan allerdings noch keine vermeldeten Pläne.