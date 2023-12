James Cameron arbeitet seit Jahren an dem fünfteiligen Franchise zu "Avatar". Der Termin für die Premiere von Teil drei steht bereits. Nun verrät der Erfolgsregisseur, welcher Hollywoodstar wieder mit von der Partie ist.

Kate Winslet kehrt zurück: Wie US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet, hat James Cameron am Dienstag bestätigt, dass er gemeinsam mit dem "Titanic"-Star an "Avatar 3" arbeitet. Die Schauspielerin war bereits bei Teil zwei, "Avatar: The Way of Water", involviert. Im dritten Film des fünf Milliarden Dollar teuren Franchise soll Winslet erneut in die Rolle von Ronal schlüpfen, wie Cameron im Interview mit dem "People"-Magazin bekannt gab.

Winslet sei bei einer echten Schamanin "in die Schule" gegangen, um mehr darüber zu lernen, was sie in dem 2025 erscheinenden Film einsetzen wird. Auch, wenn die Postproduktion laut Cameron derzeit sehr "hektisch" sei, sei der Film für "Weihnachten '25" geplant. Über die Performance der erfahrenen Schauspielerin weiß der Filmemacher: "Wenn man sieht, wie sie das Reinigungsritual durchführt, um Kitty im Film wiederzubeleben, und einige der Dinge, die sie im dritten Film tun wird, basieren auf tatsächlichen Praktiken." Cameron erklärte am Dienstag im Gespräch mit dem Magazin "GQ", dass "der große kreative Fortschritt in diesem Film einfach eine größere Charaktertiefe sein wird".

James Cameron verrät Details über die kommenden "Avatar"-Teile

Die kommenden "Avatar"-Filme seien eine Reise über die Zeit. "Wir sehen neue Kulturen, neue Kreaturen - all die Dinge, die man von einem Avatar-Film erwartet, aber die ganze Idee dieses Filmzyklus ist es, mit diesen Menschen zu leben und mit ihnen auf diese epische Reise zu gehen", philosophiert Cameron. Es gehe ihm nicht darum, das beste Wasser zu zeigen, das je gemacht wurde, sondern darum, mehr in das Herz und die Seele der Figuren einzutauchen. Es sollen einige sehr interessante neue Charaktere zu sehen sein. Der Regisseur ist überzeugt: "Das Ganze ist ein epischer Zyklus."

Franchise-Produzent Jon Landau verriet indes in einem Interview mit dem "Empire Magazine" Anfang des Jahres, dass es in "Avatar 4" "einen großen Zeitsprung" geben wird, und dass "Avatar 5" das Franchise zum ersten Mal auf die Erde bringen wird: "Wir gehen dorthin, um den Menschen die Augen zu öffnen."