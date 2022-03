Aus Witz wurde Geld: Im April 2021 brachte Jan Böhmermann mit der Redaktion seiner Satire-Sendung "ZDF Magazin Royale" ein Revolverblatt an den Kiosk, das aus rein erfundenen Geschichten über Verleger und Verlegerinnen von Regenbogenpresse-Publikationen bestand. Nun zog der Moderator Bilanz. Und die kann sich sehen lassen.

Im April 2021 nahm sich Jan Böhmermann der Regenbogenpresse an: Im "ZDF Magazin Royale" untersuchte er zunächst die reißerischen Schlagzeilen verschiedener Klatschmagazine auf ihren Wahrheitsgehalt und erklärte, mit welchen Tricks die Verlage etwaigen Klagen entgehen. Anschließend präsentierte Jan Böhmermann eine eigens kreierte Ausgabe des "Freizeit Magazin Royale", die frei erfundene und rein satirische Beiträge zu den zuvor kritisierten Verlegerinnen und Verlegern enthielt - und offenbar reißenden Absatz fand.

In einem Youtube-Video zog Böhmermann fast ein Jahr später nun Bilanz - und lieferte die Antwort auf die Frage: "Kann man mit Skandal-Schlagzeilen und halbseriösem Halbwissen sagenhafte Auflagenzahlen erreichen und unermesslichen Reichtum erlangen?" Man kann.

Demnach verkaufte man an den Kiosken fast 32.000 Exemplare vom "Freizeit Magazin Royale" - online gingen Bestellungen für weitere 98.248 Hefte ein, sodass im großen Stil nachgedruckt werden musste. Die Erstauflage von 30.000 Ausgaben war binnen weniger Tage vergriffen. Der Preis für eine "Freizeit Magazin Royale": 99 Cent.

Abzüglich aller Kosten für Bilder, Layout, Druck, Vertrieb, Zahlungsdienste und Remittenden sowie der Umsatzsteuer blieb am Ende ein stattliches Sümmchen übrig: "Wir haben 55.139,38 Euro mit dieser Quatschzeitung für 99 Cent verdient, und wir haben uns noch nicht mal richtig viel Mühe gegeben. Wir haben noch nicht mal Werbung verkauft", lautet das überraschende Fazit von Jan Böhmermann in einem Youtube-Video. Das eingenommene Geld wolle man an 15 medienpädagogische Einrichtungen spenden.